Бальзам экуменизма: отношения между католиками, реформатами, анабаптистами и баптистами

31 октября 2016 года визит Папы Франциска в шведский город Лунд официально положил начало воспоминанию пятисотлетия протестантской Реформации. Генеральный секретарь Всемирной лютеранской федерации в связи с этим событием отметил: «Случилось то, что казалось невозможным».

В последний день октября 1517 года Мартин Лютер прибил свои девяносто пять тезисов на двери собора в Виттенберге, вызвав тем самым ряд событий, которые вошли в историю как протестантская Реформация. Поэтому 2017 год предоставляет плодотворную возможность задуматься об отношениях между Католической Церковью и некоторыми из главных общин западного христианства реформатской традиции. Это также повод рассмотреть поближе всё достигнутое за это время на экуменическом пути к полному и зримому общению.

Задача Папского совета по содействию христианскому единству, с момента его создания по воле Иоанна XXIII накануне Второго Ватиканского собора 5 июня 1960 года, состоит в том, чтобы приблизить Церковь к единству через богословские диалоги, экуменические встречи и молитвы.

Одной из первых церковных общин, с которыми Католическая Церковь установила экуменический диалог после Второго Ватиканского собора, стал Всемирный альянс реформатских Церквей (AMCR). Через три года после завершения собора, в 1970 году, состоялся первый официальный диалог.

В последующие 34 года в целях углубления взаимопонимания и содействия примирению между двумя общинами имели место три фазы диалога. Дискуссии были сосредоточены на трёх основных темах: христологии, экклезиологии и христианском свидетельстве в мире. В конце каждого пятилетнего этапа диалога публиковался окончательный доклад, содержащий плоды обсуждений, проведенных двусторонними комитетами. Три доклада были опубликованы в период между 1970 и 2004 годами: Присутствие Христа в Церкви и в мире (1970-1977); На пути к общему пониманию Церкви (1984- 1990); Церковь как община общего свидетельства о Царстве Божьем (1998-2005).

Второй из этих диалогов был особенно важным, потому что он начинался с совместного толкования событий, которые в шестнадцатом веке привели к Реформации, и ответа Тридентского собора.

Этот диалог также позволил изучить факты, которые породили взаимную отчуждённость и враждебность, которую одни питали к другим. Окончательный отчёт завершается нотой надежды: «Пять лет диалога убедили нас в том, что в настоящее время существует новая ситуация между Католической и реформатскими Церквами».

31 октября 1999 года в католическо-лютеранском диалоге обозначился решающий поворот, призванный открыть новые горизонты для христианского единства. Совместная декларация о доктрине оправдания была подписана Всемирной лютеранской федерацией и Папским советом по содействию христианскому единству в Аугсбурге (Германия). Это стало результатом тридцати лет двусторонних переговоров по одному из главных спорных моментов Реформации. В заявлении говорится, что «лютеранские Церкви и католическая Церковь […] отныне в состоянии сформулировать общее понимание нашего оправдания по благодати Божией через веру во Христа». Документ о консенсусе по доктрине оправдания, хотя и не без оговорок, считается одним из важнейших этапов экуменического пути между Католической Церковью и Церквами реформатской традиции.

Примерно семь лет спустя, в июле 2006 года, Всемирный методистский совет официально присоединился к совместной декларации. Это экуменическое сближение не оставило равнодушными реформатские Церкви, которые тщательно изучили документ об оправдании для того, чтобы дать соответствующий ответ.

В июне 2010 года реформатский Вселенский совет, состоявший их примерно пяти миллионов человек, присоединился к Всемирному альянсу реформатских Церквей, чтобы образовать Всемирное объединение реформатских церквей (WCRC). Новое объединение теперь насчитывает 229 Церквей-членов в 108 странах, что составляет в общей сложности около восьмидесяти миллионов верных. По случаю создания этого нового органа Бенедикт XVI направил приветственное послание участникам заседания генерального совета в Гранд-Рапидс (штат Мичиган), утверждая: «Наставление святого Павла сегодня звучит с не меньшей силой и даёт нам уверенность в том, что Господь никогда не оставит Своих учеников в поиске единства».

В контексте этих значительных экуменических событий в 2011 году начался новый диалог, четвёртый по счёту, который завершился в мае 2016 года, на тему «Оправдание и сакраментальность: христианская община как творец справедливости». Этот диалог рассматривал вопрос оправдания с точки зрения реформатов, изучая при этом с особым вниманием взаимосвязи между оправданием и справедливостью.

В результате этого диалога Всемирный совет реформатских Церквей недавно объявил о своем намерении официально присоединиться к совместной декларации. Это событие будет проходить в июле 2017 года в немецком городе Виттенберге, в том самом месте, где Мартин Лютер опубликовал свои тезисы. Христиане будут молиться о своём единстве именно там, где началась протестантская Реформация. Это говорит о растущем значении, которое обретает Совместная декларация по доктрине оправдания в качестве экуменической платформы консенсуса для Церквей Реформации.

Истоки анабаптистского движения, которое также является производным от протестантской Реформации, восходят к Ульриху Цвингли и к городскому совету Цюриха. Местные лидеры Конрад Гребель, Феликс Манц и другие сторонники Цвингли дали начало движению, создав полностью автономную Церковь, свободную от вмешательства правительства. Их целью была не только реформа Церкви, но и восстановление её первоначальной простоты. Поэтому их движение называлось «радикальной реформой». В отличие от других течений протестантизма, анабаптисты имели радикальный подход даже в отношении ученичества и Крещения, признавая только Крещение взрослых, которые сознательно решают стать христианами. Таким образом анабаптисты обычно повторно крестили тех христиан, которые хотели бы присоединиться к их общинам; поэтому они получили название «анабаптисты», что означает «те, кто снова крестит». Так как движение избрало ненасилие, его члены также отказались от несения военной службы.

Сегодня Всемирная конференция меннонитов является крупнейшим органом анабаптистов в мире со штаб-квартирой в Колумбии. По сравнению с другими историческими протестантскими Церквами, анабаптисты представляют собой относительно небольшую группу, но их голос слышен, обретая всё большее влияние в мире. Они представляют 1,7 миллиона верующих, принадлежащих к 243 национальным конференциям Церквей, присутствующих в восьмидесяти трёх странах.

Первая встреча между католиками и меннонитами после Второго Ватиканского собора состоялась 17 октября 1998 года. Результатом этой встречи стал подробный отчёт, который был опубликован в октябре 1998 года под названием «Призванные вместе быть миротворцами»: в нём рассматривалась тема Церкви, Таинств и мира. Каждой из сторон была дана ​​возможность объяснить своё толкование основных событий истории Церкви. Меннониты сочли необходимым показать своё понимание не только обстоятельств, которые привели к Реформации, но и истории Церкви, развившейся в результате эпохи Константина.

Католики подчеркнули историческую преемственность вселенской апостольской Церкви, продолжаемой Христом на протяжении веков в силу апостольского преемства епископского служения. Анабаптисты говорили о «провале Константина», после которого христианство всё чаще отождествлялось с политической императорской властью. В их глазах это развитие требует возвращения к «апостольской» Церкви.

Несмотря на эти принципиальные различия, стало возможным достичь важного соглашения о христианских основах веры: понятия Церкви как Народа Божия, Тела Христова и обители Святого Духа.

В декабре 2012 года был впервые начат трёхсторонний диалог между меннонитами, лютеранами и католиками о Крещении и принятии в Тело Христово, то есть в Церковь. Диалог позволил трём сторонам не только увидеть богословские различия между Крещением младенцев и Крещением взрослых верующих, но и рассмотреть возможность взаимного признания этого первого Таинства. На последнем заседании этого трехстороннего диалога, состоявшегося в 2016 году в Боготе (Колумбия), обсуждалась растущая напряжённость между теорией и практикой в ​​контексте христианского воспитания и общественного свидетельства. Меннониты, лютеране и католики признали факт, что устаревшие структуры христианского воспитания (особенно после посвящения в веру) являются неподходящими для молодых поколений.

16 мая 2016 года представители Всемирного союза баптистов и Папского совета встретились в Риме, чтобы обсудить третью фазу своего диалога, который ведётся с 1984 года. Первая серия бесед с Католической Церковью проходила с 1984 по 1988 год вокруг темы «Призванные свидетельствовать о Христе в современном мире». Это позволило выявить сходные пункты по различным вопросам, таким, как спасительное откровение Бога в Иисусе Христе, необходимость личной приверженности Богу во Христе, постоянная деятельность Святого Духа, обязанность быть миссионерами, искупительное деяние Бога по отношению к человечеству. Вторая серия богословских бесед проходила с декабря 2006 г. по 2010 г. В 2013 г. был опубликован окончательный доклад, озаглавленный «Слово Божие в жизни Церкви: Писание, предание и койнония», в котором были выделены важные области взаимного согласия: Писание и традиции, Пресвятая Дева Мария, смысл Крещения, происхождение и миссия Церкви.

Если оглянуться на пятьсот лет назад, к началу Реформации, то экуменический прогресс за последние пятьдесят лет может показаться чудом.

Большая часть враждебности и горечи, которые некогда существовали между католиками и реформатскими, анабаптистскими и баптистскими общинами, растворилась. Горькие воспоминания о прошлом были в основном исцелены бальзамом духовного и практического экуменизма.

Однако, воздавая благодарение Богу за достигнутый прогресс, следует также признать, что — начиная со Второго Ватиканского собора — появились новые вызовы и новые разделения. Сегодня некоторые протестантские общины, после достижения полного зримого общения друг с другом, испытывают разрывы внутри себя из-за разногласий по поводу новых антропологических и этических вопросов, которые оказывают влияние также на их отношения с Католической Церковью и с Православными Церквами.

Одной из злободневных проблем является растущее культурное влияние секуляризма, релятивизма и потребительства. Папа Франциск, комментируя связь между этими явлениями, говорил: «Процесс секуляризации стремится свести веру и Церковь на уровень частной и сугубо личной сферы. К тому же отрицание всего трансцендентного вызвало усугубление деформации этики, ослабление чувства личного и социального греха и способствовало прогрессивному укреплению релятивизма» (Evangelii Gaudium, 64).

Всё это показывает насущную необходимость новых стратегий и подходов, призванных укреплять пути к христианскому единству. Всегда нужно помнить о мудрых словах отцов Второго Ватиканского собора: «Любое обновление Церкви заключается в величайшей верности своему призванию» (Unitatis redintegratio, 6).

Свящ. Авелино Гонсалес-Феррер,

официал Западной секции Папского совета по содействию христианскому единству

Источник: Радио Ватикана

(На фото — фреска над вратами храма Всех Святых в Виттенберге)