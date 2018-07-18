B США стaтуя Дeвы Mapии «зaплaкaлa» на глазах у прихожан, и её слёзы пахнут розами — СМИ

Скульптура Девы Марии, которая замироточила в церкви в Нью-Мексико, подверглась специальному исследованию. Её слёзы оказались оливковым маслом.

Плачущую статую заметили в католическом храме Девы Марии Гваделупской в Хоббсе, штат Нью-Мексико, США. По словам священника Хосе Сегуры, о чуде ему рассказали прихожане. Люди пытались утереть слёзы, но они начинали течь снова. Причём они были похожи скорее на масло, чем на воду, и пахли розами.

Прихожане сочли данное явление чудом, но представителям Католической Церкви предстоит провести экспертизу. В том числе статую отправят на рентген, опросят свидетелей, а также изготовителей скульптуры.

Пока же статуя Богоматери в Хоббсе прошла химический анализ, который уже определил слезы как «ароматизированное оливковое масло».

«Некоторые из свидетелей утверждали, что они пахнут розами, — сказал в интервью «Las Cruces Sun News» епископ епархии Оскар Канту. – Это что-то похожее на масло, которое я благословляю и освящаю каждый год, которое мы используем для крещения и для рукоположения священников».

Известие быстро разлетелось по округе, и в церковь начали стекаться верующие. Новость настолько потрясла людей, что один мужчина даже забрал своих пятерых детей из школы, чтобы отправиться в соседний штат посмотреть на святыню. Из-за такого положения дел храм перешёл на круглосуточный режим работы. Прихожане уверены, что стали свидетелями чуда, и расценивают это как знак.

Проводится расследование, чтобы выяснить, было ли проявление влаги на бронзовой скульптуре естественным. В церковь прибыли представители епархии Лас-Крусеса, чтобы проверить, не является ли «плач» Девы Марии мистификацией. По их словам, на установление истины могут потребоваться годы.

Пока же епархия изучила внутреннюю часть статуи и не нашла ничего странного и необычного.

«Внутри нет ничего, чего не должно быть, кроме паутины», — сообщил епископ Канту журналистам.

Если Церковь сделает заключение, что слезы сверхъестественны, то, по словам иерарха, придется уже решать, являются ли они от Бога или от злого духа.

По материалам УНИАН и Rumbodechihuahua.com