Азербайджан: хиротония католического епископа состоится 11 февраля

Баку, 8 февраля. Апостольский перфект Азербайджана священник Владмиир Фекете будет хиротносиан во епископа в Баку 11 февраля. Об этом сообщил ряд азербайджанских СМИ.

По информации агентства «Спутник-Азербайджан», хиротония состоится в следующее воскресенье в бакинском храме Непорочного Зачатия Девы Марии. Богослужение возглавит архиепископ Пол Ричард Галлахер, глава отдела по отношениям с государствами Госсекретариата Ватикана. На церемонии ожидается присутствие руководства ордена салезианцев, к которому принадлежит о. Фекете, епископов из Австрии, Словакии, Грузии, России.

13 февраля в Баку пройдет официальный прием по случаю торжества, в котором примут участие азербайджанские политики и общественные деятели, сообщают «Вести.аз».

Апостольская префектура Азербайджана была учреждена в 2011 году Папой Бенедиктом XVI на базе миссии sui iuris (самоуправляемой), которая в 2000 году, указом Иоанна Павла II, была выделена из состава Апостольской администратуры Кавказа, пишет Википедия.

8 декабря 2017 года Папа Франциск назначил главу префектуры священника Владимира Фекете епископом.

Отец Владимир Фекете родился в 1955 году в Братиславе. 15 февраля 1975 года в подпольных условиях вступил в монашескую конгрегацию салезианцев. В 1979 году окончил факультет естественных наук Университета имени Коменского. В 1981 году подпольно принес вечные обеты, был рукоположен во священника в 1983 году в Берлине кардиналом Йоахимом Майснером. Вплоть до падения в 1990 году коммунистического режима работал геологом в Словакии, тайно совершая священническое служение.

В девяностые годы о. Владимир продолжил богословское образование в Венском университете и в Католическом университете Люблина, окончив их со степенью магистра богословия. Занимал различные должности в конгрегации салезианцев: викария инспектора монашеской провинции (1993-1999), инспектора монашеской провинции Братиславы (1999-2005), наставника послушников (2006-2009). В 2009 году был назначен настоятелем миссии sui iuris в Баку. С момента преобразования миссии в апостольскую префектуру Азербайджана, произошедшего четвертого августа 2011 года, занимает должность префекта.

Источник: Благовест-инфо