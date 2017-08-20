Австрийские семьи помогают интегрироваться семьям беженцев

Проект «Семьи для семей», начатый Ассоциацией австрийских католических семей в Вене, распространится теперь и на епархию Санкт-Пёлтена. Цель начинания – помочь беженцам адаптироваться в новой стране. Проект начался в 2016 году, когда 23 австрийских семьи организовали регулярные встречи с семьями сирийских беженцев, взяв их под свою опеку за счет спонсорской помощи от министерства семьи и молодежи.

Вначале были организованы встречи между семьями с детьми одного возраста: между ними завязалась дружба, а у родителей сразу же появились общие темы для беседы и общие интересы. Таким образом, именно семьи с детьми стали первоначальным ядром проекта.

Как поясняет вице-президент Ассоциации католических семей Ирене Кернталер-Мозер, данное начинание направлено на «осознанное использование ресурсов католических семей как двигателя интеграции».

Источник: Радио Ватикана