Австрия: беженцы-мусульмане активно переходят в католичество

Более чем вдвое возросло количество взрослых людей, желающих принять католическое крещение, в Венской епархии. Подавляющее большинство этих людей – мигранты из мусульманских стран, в основном из Афганистана и Ирана, сообщает сайт Breitbart.

В Католической Церкви существует чин христианской инициации для взрослых (Ordo Initiationis Christianae Adultorum – OICA).

5 марта нынешнего года архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн совершил этот обряд над 254 мужчинами и женщинами, которые примут крещение на Пасху. Хотя, по словам кардинала, эта церемония ознаменовала «великий день для Церкви», обряд проходил за закрытыми дверями – многие мусульмане боятся расправы из-за обращения в христианство.

Перед совершением OICA новообращенные прошли тщательную подготовку – в связи с беспрецедентным ростом желающих креститься Католическая Церковь принимает дополнительные меры предосторожности. И дело здесь не только в безопасности новых христиан – есть опасение, что некоторые из пожелавших креститься полагают, что вступление в Церковь поможет им получить статус беженцев.

В последнее время кардинал Шёнборн неоднократно оказывался в центре внимания СМИ из-за своих высказываний о проблеме мигрантов. В сентябре он заявил, что многие из приехавших в Европу мусульман хотят «завоевать» этот континент для ислама. Тремя месяцами позже он подверг резкой критике миграционную политику Евросоюза, подчеркнув, что кризис зашел слишком далеко и предпочтительнее оказывать помощь страдающим людям в их родных странах.

Австрийский иерарх также не поддержал многих европейских политиков в критике Дональда Трампа, сообщает Благовест-инфо. В начале января он сравнил нового президента США с его знаменитым предшественником Рональдом Рейганом. «Когда был избран Рейган, многие качали головами: ‘О, Боже! Актер из Калифорнии!’ Но Рейган, вне всякого сомнения, был одним из лучших президентов за всю историю США. Не стоит судить столь поспешно», — сказал кардинал Шёнборн.