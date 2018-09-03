Австралия: Церковь ответила на рекомендации Королевской комиссии

Королевская комиссия по расследованию сексуальных преступлений против малолетних дала поместной Церкви ряд рекомендаций. Только одна из них была категорически отвергнута.

Епископская конференция Австралии ответила на рекомендации Королевской комиссии по расследованию сексуальных преступлений против несовершеннолетних. 57-страничный документ подписан президентом австралийского епископата Марком Кольриджем и президентом объединения монашествующих Австралии сестрой Моникой Каваной. В нем дается подробный ответ и комментарий к каждой из рекомендаций.

Епископы и монашествующие Австралии благодарят Королевскую комиссию за проделанный труд и выражают признательность тем, кто не побоялся заявить о сексуальных преступлениях. «У них и у их родных, — читаем в документе, — мы искренне и безоговорочно просим прощения, возобновляя обещание сделать все возможное для исцеления ран после злоупотреблений и для того, чтобы сделать Церковь местом, безопасным для всех». В предисловии к документу Епископская конференция Австралии уточняет, что она не может высказываться от имени всей Церкви, поскольку Церковь не является «монолитом», вопреки мнению многих, но «имеет достаточно децентрализованную структуру».

Церковь принимает 98 процентов рекомендаций Королевской комиссии: с 47 из них епископат согласен, 13 переданы на рассмотрение в Римскую Курию, одна нуждается в дальнейшем уточнении, с пятью «выражено согласие в целом», 12 «поддерживаются» и одна «поддерживается в целом».

Одна из рекомендаций полностью отвергается. Королевская комиссия рекомендует отменить тайну исповеди для тех случаев, когда священник осведомлен о злоупотреблениях во время Таинства Примирения. Епископат Австралии отвечает категорическое «нет», поскольку подобная мера идет вразрез с католической верой, а также с религиозной свободой, которая признана конституцией.

Епископы и монашествующие сообщают, что Церковь в Австралии уже применяет некоторые из данных Королевской комиссией рекомендаций, и уточняют, что Святейшему Престолу они передали следующие из них: введение добровольного целибата для священников, изменение практики назначения епископов, введение в Кодекс канонического права специальных канонов о злоупотреблениях малолетними; модификацию режима секретности в случае злоупотреблений несовершеннолетними, внесение поправок в каноны, относящиеся к уничтожению документов по уголовным процессам. В документе уточняется, что некоторые рекомендации, переданные австралийцами в Римскую Курию, уже стали «нормативной практикой для Церкви в Австралии».

Источник: Vatican News