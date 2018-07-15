Австралия: «Нажать кнопку обновления в Церкви по всей стране»

В австралийском городе Брисбене начала работу Национальная конференция по новой евангелизации, проходящая под эгидой поместной епископской конференции.

В симпозиуме под названием «Пребудьте во Мне» принимают участие 600 делегатов из приходов и общин. Целью встречи, по словам организаторов, является «исследование новых путей, дабы созерцать лик Христа в обществе и определить новые направления церковной миссии». На конференции будут представлены «Руководящие принципы пастырского служения мирян».

Открывая встречу, архиепископ Брисбена монс. Марк Кольридж подчеркнул: «Нам предстоит нажать кнопку обновления в Церкви по всей стране». Проводя аналогию с недавним спасением таиландских детей, оказавшихся в пещере, прелат отметил, что «в этой истории мы видим добрую весть, которая проливает свет на истину: мы находимся в ловушке, даже если сами этого не осознаем. В темноте нам остаётся только ждать и надеяться, что кто-то придёт», — продолжил архиепископ. «Бог приходит спасти нас через Иисуса Христа, Который умирает, дабы мы могли жить». Такова «Благая весть, и мы обязаны возвещать её словами и делами». Монс. Кольридж призвал верующих размышлять о «новой парадигме для местных общин»: не отказываясь от прошлого, приходы не должны бояться действовать по-новому.

Среди выступавших на конференции в Брисбене был новозеландский кардинал Джон Эчерли Дью; иерарх говорил на тему «Лидерство во времена перемен». «Мы должны выходить и действовать, а не писать отчёты, оставаясь в стенах церквей», — подчеркнул кардинал и проиллюстрировал пять основных препятствий на пути евангелизации: неправильные идеи, замешательство, отсутствие возможностей, сомнения и страх быть отвергнутыми. Ради евангелизации нужно «выйти из нашей зоны комфорта». Кардинал Дью поделился опытом обновления в новозеландских приходах: здесь создаются пастырские группы из мирян-лидеров, имеющих основательное богословское образование, которые тесно сотрудничают с пресвитерами.

Среди тем для обсуждения в рабочих группах — культурные изменения, молодёжь, принадлежность и евангелизация.

Источник: Vatican News