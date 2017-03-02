Аутентичные «Страсти по Иоанну» Баха исполнят на Транссибирском арт-фестивале

«Страсти по Иоанну» Иоганна Себастьяна Баха исполнит международная команда музыкантов на фестивале Вадима Репина в Новосибирской государственной филармонии. История о последних событиях земной жизни Христа прозвучит под управлением специалиста по аутентичному исполнительству, сообщили в в пресс-центре филармонии.

31 марта в филармонии прозвучит один из шедевров Иоганна Себастьяна Баха — «Страсти по Иоанну». Монументальное вокально-инструментальное полотно воссоздает события последних дней земной жизни Иисуса Христа: предательство Иуды, тайная вечеря, отречение Петра, суд Пилата, распятие.

Исполнение «Страстей» в Новосибирске состоится под управлением Ильи Короля — скрипача, дирижера, специалиста мирового уровня в области старинной музыки и аутентичного исполнительства. Он стремится воссоздать подлинное звучание музыки, характерное для времени, когда она была написана. В случае со «Страстями» это середина XVIII века.

Произведение исполнят Филармонический камерный оркестр и Новосибирская хоровая капелла. В качестве солистов выступят певцы, специализирующиеся на немецкой церковной музыке: Мари-Софи Поллак, сопрано (Германия), Матиас Рексрот, контртенор (Германия), Ян Петрика, тенор (Польша), Клеменс Сандер, баритон (Австрия), Ясуши Хирано, бас (Япония).

Четвертый Транссибирский арт-фестиваль пройдет в Новосибирске с 15 марта по 3 апреля и объединит 14 концертов с участием звезд мировой музыки. Художественный руководитель форума — звезда мировой классической музыки, уроженец Новосибирска, скрипач Вадим Репин.