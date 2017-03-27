Ассоциация «Метер»: растет сексуальное насилие над детьми в возрасте до 3 лет

На Сицилии состоялась презентация годового отчета ассоциации «Метер» по борьбе против сексуального насилия над несовершеннолетними. Последние данные свидетельствуют о росте чудовищных сексуальных преступлений против новорожденных и младенцев в возрасте до трех лет, зафиксированных на сайтах детской порнографии в Сети. Руководитель ассоциации священник Фортунато Ди Ното отметил, что это явление распространено во всем мире, а дополнительные сложности в борьбе с ним объясняются тем, что теперь преступники стали использовать «Глубокую паутину» с использованием криптографии, публикуя и продавая материалы за один день, после чего они удаляются из Интернета.

Сотрудники ассоциации «Метер» проанализировали 42 страны и выявили наиболее популярные домены, на которых размещаются сайты с детской порнографией. На первом месте по использованию доменного имени –Тонга, страна, насчитывающая сего 100 тысяч жителей, но превратившаяся в рай для веб-педофилов из-за отсутствия контроля, возможности идентификации преступников и полной безнаказанности. Помимо Тонги, отец Ди Ното назвал Новую Зеландию, Россию, Словакию. Италия находится на 15 месте.

Как и раньше, руководитель ассоциации «Метер» считает главным препятствием в борьбе против педофилии в Сети отсутствие соответствующего законодательства, которое позволяло бы обмениваться данными между разными странами.

Источник: Радио Ватикана