Асия Биби освобождена

Радикальные исламисты приостановили манифестации протеста, предупредив правительство, что в случае невыполнения договоренности снова выйдут на улицы.

Адвокат Асии Биби сообщил, что женщина освобождена из-под стражи: ее местопребывание не разглашается. Супруг Асии Ашик Масих попросил убежища для всей семьи в США, в Великобритании, в Канаде или в Италии, утверждая, что оставаться на родине для них небезопасно.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Файсал заявил, что Асия Биби находится еще на территории страны.

Источник: Vatican News