Артисты российского молодежного хора спели в музее Барселоны (ВИДЕО)

Артисты российского молодежного хора спели в музее Барселоны (ВИДЕО)

Июль 31, 2018

Участники Академического хора Петрозаводского государственного университета во время экскурсии по Национальному музею искусств в Барселоне настолько впечатлились увиденным, что не могли не спеть.

Молодые артисты исполнили «Богородице, Дево, радуйся!» на музыку Сергея Рахманинова.

Голоса хора в огромном купольном здании музея звучали просто волшебно. Вы должны это услышать!

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна