Артисты российского молодежного хора спели в музее Барселоны (ВИДЕО)

Участники Академического хора Петрозаводского государственного университета во время экскурсии по Национальному музею искусств в Барселоне настолько впечатлились увиденным, что не могли не спеть.

Молодые артисты исполнили «Богородице, Дево, радуйся!» на музыку Сергея Рахманинова.

Голоса хора в огромном купольном здании музея звучали просто волшебно. Вы должны это услышать!