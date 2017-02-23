Артисты из Rony Roller Circus раз выступили в Ватикане

Папа Франциск в среду приветствовал цирковых артистов из Rony Roller Circus, которые устроили небольшое представление для паломников. Их выступление завершило в среду, 22 февраля, общую аудиенцию, которая впервые в этом году состоялась на площади Святого Петра.

Акробаты, факиры с огнем, танцоры и другие исполнители развлекали Святейшего Отца и всех присутствующих на площади Святого Петра. Папа Франциск поблагодарил их, сказав: «Вы делаете нечто прекрасное!»

«Вы — творцы красоты, а красота приближает нас к Богу», — сказал далее Папа — «Продолжайте делать красивые вещи! Продолжайте делать хорошие вещи для всех нас! Спасибо!»

В 2016 году Папа Франциск уже приглашал актеров из Rony Roller Circus выступить во время их гастролей в Риме перед бедными и нуждающимися.

По материалам Radio Vaticana