Армянская Апостольская Церковь будет иметь своего представителя при Святом Престоле

Армянская Апостольская Церковь будет иметь своего представителя при Святом Престоле

Ноябрь 17, 2018

назначила своего официального представителя при Святом Престоле. Им стал 67-летний архиепископ Хаджаг Барсамян, выпускник Папского Григорианского университета. Этот шаг, как пояснили в Эчмиадзине, призван послужить укреплению дружеских связей между Церквами. Ранее ААЦ имела такого представителя лишь при Англиканской Церкви.

Архиепископ Хаджаг Басрамян родился в Турции, учился в Стамбуле, Иерусалиме, Нью-Йорке, Миннеаполисе, Риме и Оксфорде, проводил пастырское служение в Турции, Израиле и США, где в 1990 г. возглавил местную епархию ААЦ. Теперь архиепископ будет не только отвечать за контакты между Святым Престолом и Эчмиадзином, но и курировать армянские общины в Западной Европе.

Армянская Апостольская Церковь относится к числу Древних Восточных (Нехалкидонских) Церквей. она насчитывает порядка 9 миллионов верных.

По материалам Vatican News

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