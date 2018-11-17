Армянская Апостольская Церковь будет иметь своего представителя при Святом Престоле

Армянская Апостольская Церковь назначила своего официального представителя при Святом Престоле. Им стал 67-летний архиепископ Хаджаг Барсамян, выпускник Папского Григорианского университета. Этот шаг, как пояснили в Эчмиадзине, призван послужить укреплению дружеских связей между Церквами. Ранее ААЦ имела такого представителя лишь при Англиканской Церкви.

Архиепископ Хаджаг Басрамян родился в Турции, учился в Стамбуле, Иерусалиме, Нью-Йорке, Миннеаполисе, Риме и Оксфорде, проводил пастырское служение в Турции, Израиле и США, где в 1990 г. возглавил местную епархию ААЦ. Теперь архиепископ будет не только отвечать за контакты между Святым Престолом и Эчмиадзином, но и курировать армянские общины в Западной Европе.

Армянская Апостольская Церковь относится к числу Древних Восточных (Нехалкидонских) Церквей. она насчитывает порядка 9 миллионов верных.

По материалам Vatican News