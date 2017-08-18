Армяне-католики Турции провели историческое богослужение в Измире

Армянская католическая община Турции провела первую за 95 лет службу в церкви Святого Иоанна в Измире.

По сообщению информагентства PanARMENIAN.Net, литургия была совершена священником из Стамбула. В богослужении приняли участие 150 человек.

Храм 19 века был поврежден во время Великого пожара Смирны в 1922 году. Он использовался НАТО в качестве склада в 1960-х, позже был покинут.

В 2013 году церковь вернули общине.