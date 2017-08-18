Армяне-католики Турции провели историческое богослужение в Измире
Армянская католическая община Турции провела первую за 95 лет службу в церкви Святого Иоанна в Измире.
По сообщению информагентства PanARMENIAN.Net, литургия была совершена священником из Стамбула. В богослужении приняли участие 150 человек.
Храм 19 века был поврежден во время Великого пожара Смирны в 1922 году. Он использовался НАТО в качестве склада в 1960-х, позже был покинут.
В 2013 году церковь вернули общине.
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