Архиепископ Ромеро будет покровителем ВДМ-2019 в Панаме

Блаженный Оскар Арнульфо Ромеро-и-Гальдамес, канонизация которого пройдет в октябре в Ватикане, станет одним из опекунов ближайших Всемирных дней молодежи.

В Панаму, где в январе 2019 года состоится крупнейший католический молодежный форум, уже была доставлена реликвия блаженного архиепископа. Пастырь поместной Церкви архиепископ Хосе Доминго Уллоа Мендиета получил ее из рук пастулатара канонизационный процесса сальвадорский священника о. Рафаэля Уруции.

Речь идет о маленьком фрагмент реберной кости бл. Оскара Ромеро, которая была изъята во время аутопсии тела после его убийства в 1980 году. Эта — первая реликвия блаженного, которая покинула территорию Сальвадора. Реликвия будет выставлен в панамским кафедральном соборе, который во время визита на Всемирные дни молодежи посетит Папа Франциск.

Центральные события Всемирных дней молодежи пройдут 22-27 января 2019 года.

Их девизом станут слова Девы Марии: «Се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему» (ср. Лк 1, 38). Для участия в форуме уже зарегистрировались около 600 тыс. человек из Южной и Северной Америки, а также многочисленные делегации из Европы, Африки, Океании и Азии.

Архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро-и-Гальдамес известен как мужественный пастырь и защитник бедных.

Он был беатифицирован в мае 2015 г. в городе Сан-Сальвадор, где выполнял свое пастырское служение и где был убит из ненависти к вере во время св. Мессы, которую служил в местном госпитале.

О канонизации архиепископа Ромеро Папа Франциск объявил во время Обычной публичной консистории по канонизационным делам, которая прошла в Ватикане 19 июля.

По материалам Vatican News