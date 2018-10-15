Архиепископ Павел Пецци продолжает делиться своими впечатлениями от Синода епископов

В Риме проходит XV Генеральная ассамблея Синода епископов. Тема Синода: «Молодежь, вера и распознавание призвания». От России в Синоде принимает участие Архиепископ Павел Пецци. Владыка ведёт свой Дневник и делится с нами своими впечатлениями и размышлениями:

12 октября

Мы продолжаем обсуждать в группах вторую часть Рабочего Документа…

И снова о вере. Говорить о вере — значит говорить о свидетельстве и возвещении. Мы верим в Иисуса Христа, в Бога, благодаря тому, что кто-то свидетельствовал нам о Нём. Думаю, что слова Иоанна в начале его Первого Послания остаются вечным знаком соединения подлинного свидетеля с возвещением: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем… о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами» (см. 1 Ин 1,1-4). Христианство есть это событие, событие этого возвещения. Важно вот что: я возвещаю не столько то, что я слышу, сколько то, что предстаёт предо мной. Возвещение понимается как предложение, которое доносится до меня. Оно именно предлагается мне, оно доходит до меня через людей, вовлечённых во встречу с Христом. Бог для этого возвещения избрал грешников, Бог для этого возвещения избрал бедных людей, Бог избрал и молодых людей. Ибо не в них сила, благодаря которой выявляется это событие, а в Том, Кто есть «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» (см. Мф 21,43).

Думая о молодёжи, нам необходимо быть верными Христу и всей истории, которая от Него произошла, и тогда мы сможем смелее рисковать, уважая свободу молодых людей и ожидая ответственного ею пользования. Нельзя бояться ответственности молодёжи. Святой Фома Аквинский в своём комментарии к Второму Посланию к Коринфянам (5,2) пишет, что из природы человека рождается страх смерти, а из благодати рождается смелость. Да, наверное, необходимо больше доверять благодати, чтобы смело дать ответственность молодёжи!

***

13 октября

Один из выступавших сегодня напомнил всем нам отрывок из начала энциклики Deus caritas est: «Мы уверовали в любовь Бога – так христианин может выразить основополагающее решение своей жизни. У истоков христианского бытия лежит не какое-то этическое решение, либо великая идея, – скорее это встреча с неким событием, с Личностью, которая, открывая жизни новый горизонт, тем самым указывает ей решающее направление» (DCE, 1). Всегда искать истину — вот что сделает наши сердца молодыми, а нас самими собой. Можно сказать: стань тем, кто ты есть. Были рассказаны истории молодых людей, которые следовали за Христом в венчании или в целомудрии ради Царства Небесного. Эти люди своим образом жизни следовали за Христом до конца.

Снова и снова возобновлять сознательную просьбу, чтобы Христос, начавший доброе дело, совершил его (ср. Фил 1,6) — вот условие возобновления молодости, возможность постоянно чувствовать свежесть и истину своего призвания и миссии. Мы являемся свидетелями того, куда смотрим: если наш взгляд обращён ко Христу, то мы будем Его свидетелями. Мне кажется, что молодёжь смотрит на нас, чтобы увидеть, куда смотрим мы. Я думаю, что мы, священники, посвятившие себя Богу, должны реформировать нашу жизнь в направлении обращения, целомудрия ради Царства, пережитого со вкусом, радостью и энтузиазмом, и также в направлении подлинного общения, вместе пережитого как рождение христианского предложения, как возвещение христианства — не каждый сам по себе, но вместе.

***

14 октября

Я — на площади Святого Петра, в ожидании Папы. Смотрю на портреты тех, кто будет сегодня канонизирован, и размышляю об их пути, о святости. Больше всего лично на меня обращает внимание лик Павла VI. У святого Папы было много испытаний в жизни, но, как это хорошо видно на этой фотографии, в этом образе — он никогда не терял спокойствия, мира, не терял радости. Благодаря этой радости, этому миру, благодаря его вере, крепкой надежде и любви, он смог сопровождать Церковь в очень сложный момент, он смог дать ясное и красивое направление на будущее. Многие вспоминают Павла VI как Папу энциклики Humanae Vitae. И, на самом деле, этот документ — яркий манифест в защиту жизни. Я думаю, новый святой станет великим ходатаем о Церкви в нашем непростом веке…».