Архиепископ Павел Пецци о Синоде епископов

В Риме проходит XV Генеральная ассамблея Синода епископов (далее — Синод о молодёжи). Тема Синода: «Молодежь, вера и распознавание призвания». От России в Синоде принимает участие Архиепископ Павел Пецци. Владыка ведёт свой Дневник и делится с нами своими впечатлениями и размышлениями.

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5 октября

«В этом году больше времени отдано работе в группах, и это хорошо, на мой взгляд, потому что в небольших группах есть больше шансов понять и принять Рабочий документ и выступления, а также проще и более продуктивно может идти дискуссия. Конечно, для этого необходимо искренне говорить, и открыто слушать, и иногда — только слушать и стараться услышать… Я думаю, что это очень важный вопрос — это ответ современной молодёжи на личное призвание; именно ответ нашей молодёжи на личное призвание. Интересно, что этот ответ касается не только призвания к посвященной жизни, но также и выбора в пользу семьи. Существуют различные препятствия, с которыми сталкивается наш современный молодой человек. Это, прежде всего, то, что когда-то звали «духовный эффект Чернобыля»: какая-то своего рода внутренняя слабость, из-за которой их духовные батарейки быстро разряжаются. Этой слабости способствует, например, негативное влияние философии потребления. Но также и низкий уровень образования, безработица, ибо остаётся правдой, что человек, которому мало приходится трудиться, с большими трудностями будет воспринимать свои экзистенциальные вопросы. Последствиями этой слабости являются сомнения относительно окончательных жизненных выборов, и неуверенность в будущем. И, что наверно ещё хуже, разрыв с прошлым, со всей своей историей. «Нас хотят отдалить от истории», — говорил один молодой человек. И продолжил: «Мы не просто какая-то статистика, мы не хотим быть только частью проблемы, но хотим быть и частью разрешения; мы не только будущее, но и настоящее». Поэтому, чтобы не бояться обстоятельств и условий этой эпохи, чтобы преодолеть эту слабость — необходимо развивать сильное чувство идентичности и принадлежности…».

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6 октября

«Работа в группах продолжается. В нашей группе мы сфокусировались прежде всего на самом названии первой части Рабочего документа: «Признать, узнать: Церковь в слушании реальности». Акцент понятен — обращение к реальности, а не к нашим мнениям, идеям о реальности. Говоря о молодёжи, стоит иметь в виду, что реальность — это не только те молодые люди, которые находятся в наших общинах, но это также молодёжь, которую мы встречаем в городах, в селах, молодёжь, которая никогда не слышала о Боге, о Христе. «Обращаться к конкретным людям, не к проблемам», — говорил на Синоде один молодой человек. Наше обращение должно состоять и в том, чтобы не смотреть на молодёжь, как на проблему, которую нужно решить. Повторю мысль из вчерашнего размышления, подаренную в одном из выступлений представителя молодёжи: «Мы — не статистика, мы — личности».

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7 октября

«Сегодня выходной, и я воспользовался случаем чтобы посетить католический русский приход святого Антония при Коллегии Russicum. Это был очень простой и красивый момент и возможность встретиться с о. Джермано Морани, постулатором процесса беатификации доктора Гааза. Я также смог встретиться с моими старыми друзьями — Павлом и Ольгой Вавилиными и их детьми. Правда, дети подросли, и эта семейная пара, можно сказать, «на своей шкуре» испытывает все проблемы, которые поднимаются на Синоде. А вчера была особенная встреча Папы с молодёжью.. И я продолжаю о ней размышлять. Папа по-особому общался вчера с молодыми людьми. Даже в способе произнесения своих слов — он время от времени отходил от микрофона (и временами было не очень хорошо слышно, что он говорил), чтобы быть естественно ближе к молодым людям. Я думаю, это очень важно, быть может, важнее всего остального — отношения между нами должны быть не только в специальных, формализованных моментах, но прежде всего в повседневности. Так и формируются подлинные отношения со Христом. Именно в повседневности наша личность преображается верой. Именно в повседневности — что бы мы ни делали и где бы мы ни находились — мы призваны явить присутствие Господа в нашем мире».

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве