Архиепископ Павел Пецци: Мысли об Итоговом Документе Синода

Слушание – это встреча свобод, двух свобод. Церковь, слушая молодёжь, входит в движение Бога Отца, Который посылает Сына — Церковь идёт навстречу человеку, делая то же самое, что делал Иисус из Назарета. Взрослые в Церкви должны больше слушать молодые поколения, обращать на них их внимание. Это значит слушать вопросы, крики, вместо того, чтобы вываливать на молодежь заранее сформулированные ответы. Если изначально не слушать вопросов, то будет очень сложно возвещать Евангелие так, чтобы достичь сердец вопрошающей молодёжи.

Когда мы не слушаем другого, то будто бы заранее «выбрасываем» его из нашего пространства: культура «отходов» или даже «отбросов» находится на самом деле не так далеко от каждого из нас. Возвещение Евангелия должно быть тесно связано со свидетельством: тогда Церковь осуществляет также подлинное воспитание и цельное развитие личности. Отдельно взятый профессионализм не гарантирует свободное воспитание личности, если он забывает об общем благе для личности в её полноте и всего общества.

Что такое пастырство молодёжи? Пастырство молодёжи может быть только «призванным». Необходимо, чтобы для священника пастырство молодёжи снова стало приоритетным. Оно не может не вовлечь всю общину, иначе община разделится на группы, которые не будут связаны между собой. Приход не является значимым местом для большинства верующих, тем более молодёжи. Необходимо снова сформулировать важность прихода в наших сегодняшних условиях. И также необходимо сформулировать новые подходы к катехизации, более подходящие для молодёжи, особенно в возрасте от 14 до 21 года. Необходимо, чтобы семинаристы, новиции и обручённые смогли продолжить тот путь общины, в котором открылось, росло и развивалось их призвание.

Виртуальное пространство становится всё большей «площадкой», где молодые люди, по крайней мере большинство из них, пребывает долгое время. Для них это реальность, в том смысле, что для них соцсети — это место встречи, хотя и виртуальной. Необходимо вернуться из интернет-сообществ в реальное общение.

Феномен мигрантов и беженцев — один из важных аспектов в сегодняшнем мировом пространстве, если не самый важный. Невозможно обсуждать этот вопрос вне перспективы вечности («Наше же жительство — на небесах» — говорит Апостол Павел, см. Фил 3,20) и примера еврейского народа: исход – это неизбежный момент каждой личности; он необязательно длится всю жизнь, но обязательно присутствует хотя бы в определённой части жизни каждой личности и народа.

Злоупотребления составляют сегодня самое тяжёлое препятствие в пастырстве молодёжи. В частности, это вселяет в духовенство странный страх быть воспитателем, отцом в вере, попутчиком для молодёжи в пути. Язва клерикализма расширяется благодаря злоупотреблениям, потому что в злоупотреблениях служение превращается во власть.

Семейные трещины заставляют молодёжь стать «взрослой» раньше времени. Часто эти люди никогда не становятся действительно взрослыми, они имитируют жизнь взрослых и выводят на сцену своей жизни самые худшие стороны взрослых.

Может ли «селфи» быть выражением нарциссизма и злоупотребления своим телом?

Безработица делает молодого человека менее вовлечённым в реальность и подвергает его риску эксплуатации.

Музыка и литургия: невозможная встреча или же область постоянной необходимой обновлённой встречи?

Я думаю, что молодость хорошо выражена в просьбе двух греков, которые подходят к Филиппу и Андрею, спрашивая: «Мы хотим видеть Иисуса» (см. Ин 12,21).

Церковь молода благодаря Святому Духу, Который постоянно обновляет её. Она на самом деле «вечно молода»- forever young. Если она стареет, то только потому, что Дух «оставил» её, вернее, когда она «забывает» Его. Возможно, мы с трудом воспринимаем нашу жизнь как призванную, потому что в нашей жизни Дух Святой — «Великий Незнакомец».

Кто-то из вас готов делать ставку на свободу молодёжи? Необходимо принять на себя весь риск свободы, если мы хотим плыть на глубину… Свобода — значит стать тем, кто мы есть.

Не то, что у нас есть миссия, мы должны исполнять определённую миссию, но мы и есть миссия. «Миссия в сердце народа – не часть моей жизни и не украшение, которое можно снять, не приложение, не одна из многих страниц существования. Миссия – нечто такое, чего я не могу искоренить из своего бытия, если не хочу себя разрушить. Я сам – миссия на этой земле, вот почему я здесь, в этом мире» (Evangelii Gaudium, 273).

В Evangelii Nuntiandi (73) Павел VI прекрасно и пророчески говорил о том, в чём мы нуждаемся сегодня: «Обращение к истокам Церкви может многое объяснить и помочь воспользоваться тем весомым опытом, который позволил Церкви сплотиться, расти и распространять свое влияние. Но это внимание к истокам должно быть дополнено вниманием, которого заслуживают сегодняшние нужды человечества и Церкви. Утолять жажду у этих всегда вдохновляющих истоков, не пожертвовать ни одной из их ценностей и уметь приспосабливаться к современным требованиям и нуждам: это главные направления, которые позволят вести разумный поиск различных видов служения и распознавать те, в которых нуждается Церковь и которые многие верующие были бы счастливы исполнять ради большей жизнеспособности церковной общины».

Первое слово – возвещение красоты во Христе, всё остальное происходит из этого. Призыв старца Иоанна в «рассказе об Антихристе» Соловьёва остаётся актуальным: «Главное для нас в христианстве – Христос, Он Сам и всё то, что происходит от Него».

Традиция и Современность особым образом касаются Литургии. К Литургии стекается вся история Церкви, её предание, но Литургия выражает также современность, в которой она совершается. Эти выражения могут стать традициями, которые время от времени необходимо обсуждать. Литургия – это бодрствование, ожидание сошествия Святого Духа.

Формация в семинариях не должна быть оторвана от повседневной жизни. Это – реальный путь, и он не может быть оторванным от предыдущей жизни семинариста.

Могут ли быть мигранты ресурсом? И миссионерами? И может ли беженец стать миссионером? В истории Церкви, например, в начале истории Церкви, Прискилла и Акила стали великолепными миссионерами, а они были беженцами.

Синодальность: что это такое на самом деле?

Церковь отвечает потребностям молодёжи. Реформа Церкви – это возвращение к истокам, к Пятидесятнице.

Один из документов Второго Ватиканского Собора Gaudium et Spes начинается именно так: «радость и надежда». А наши документы часто начинаются: «грусть и разочарование»…

Рвение, страсть ради Христа, — наверное, это Мария Магдалина. Да, здорово, что Итоговый Документ говорит о ней, потому что центром обращения к молодёжи должна быть сама личность Христа, любовь, милосердие, рвение ради Христа…»

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери