Архиепископ Памфилийский Даниил назвал цели визита экзархов Вселенского патриарха на Украину

Экзархи Вселенского патриарха приехали в Киев для того, чтобы продолжить работу по предоставлению автокефалии Украинской Церкви, готовы к консультациям по этому вопросу со всеми религиозными организациями, в том числе УПЦ МП, заявил архиепископ Памфилийский Даниил.

Константинопольский патриархат ранее сообщил, что «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве, ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Илларион из Канады.

«В этот раз мы приехали с чрезвычайной миссией, представляем Вселенского патриарха Варфоломея… для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви стартовало. Мы на прямой, которая идет к финишу. Конечно, нам еще много над этим надо поработать», — заявил архиепископ в ходе встречи с президентом Украины в Киеве в понедельник.

Он также отверг обвинения, что такие действия Варфоломея направлены на раскол в Православной Церкви на Украине.

«Позвольте не согласиться с некоторыми СМИ, мы приехали сюда не для того, чтобы разделить украинское Православие, а наоборот — сделать еще больше шагов для того, чтобы принести всеми желаемое единение для Украинской Православной Церкви», — заявил архиепископ.

Он также заверил в готовности к диалогу с представителями различных религиозных общин и добавил, что ряд таких встреч уже назначены.

«Мы готовы к сотрудничеству и с Украинской Православной Церковью Киевского патриархата, и, конечно же, готовы к диалогу и сотрудничеству с Украинской Православной Церковью в лоне российской Православной Церкви, а также с Украинской автокефальной церковью. Мы не имеем никаких предубеждений, чтобы встречаться с представителями разных религиозных организаций, услышать их мнение и конструктивно с ними сотрудничать, а также одновременно с правительственными органами власти», — сказал он.

Источник: РИА Новости