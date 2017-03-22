Архиепископ Нтахотури назначен представителем архиепископа Кентерберийского при Святейшем Престоле

Архиепископ Бернард Нтахотури, англиканский примас Бурунди с 2005 по 2016 год, станет новым личным представителем архиепископа Кентерберийского при Святейшем Престоле, а также директором Англиканского центра в Риме. Бернард Нтахотури сменит на этом посту архиепископа Давида Моксона, который оставит должность в июне: об этом в официальном сообщении заявили архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и администрация Англиканского центра в Риме.

Бернард Нтахотури родился в 1948 году на юге Бурунди. После рукоположения в англиканские священники в 1973 году отправился в Англию для продолжения богословского образования сначала в университете Кембриджа, а затем Оксфорда. После учёбы вернулся на родину, где поступил на государственную службу, заняв пост начальника кабинета президента Жан-Батиста Багазы. После свержения президента в результате военного переворота находился в тюрьме с 1987 по 1990 год. В 1997 году принял епископскую хиротонию и в 2005 году занял пост примаса англиканской провинции Бурунди.

Архиепископ Нтахотури имеет обширный экуменический опыт, накопленный с 1998 года во время работы в качестве члена центрального комитета Всемирного совета Церквей и исполнительного комитета христианской организации «Церкви в совместном действии» (“Action by Churches Together”). Бернард Нтахотури представлял протестантские общины Бурунди в ходе переговоров о мире и примирения в Танзании, а также занимал пост вице-президента Комиссии по установлению истины и примирению в Республике Бурунди.

Источник: Радио Ватикана