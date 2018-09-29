Архиепископ Неапольский объявил о повторении «Чуда святого Януария» (ФОТО)

В среду 19 сентября 2018 г. архиепископ Неаполя кардинал Крешенцио Сепе объявил о повторении «Чуда святого Януария». Вновь стала жидкой кровь, которая, согласно преданию, была собрана из тела святого покровителя города после его мученической кончины.

Сообщение об очередном сжижении крови было оглашено в 10 утра в переполненном Кафедральном соборе Сан-Дженнаро под долгие аплодисменты всех верных, присутствующих на Мессе.

Повторение чуда считается хорошим предзнаменованием для области Кампании и её столицы — города Неаполя.

Как обычно, в конце св. Мессы кардинал Сепе взял ампулу, храняющую кровь, из ниши королевской «Сокровищницы святого Януария» в Неаполитанском соборе, показывая ее верующим.

«Мы обнаружили, что вся жидкость в колбе уже растворилась, как только открыли специальный сейф для хранения святыни», — цитирует архиепископа Неаполя кардинал Крешенцио Сепе агентство ANSA.

Также это информационное агентство сообщает, что кардинал Крешенцио Сепе почувствовал недомогание во время нынешней церемонии. Вероятно из-за жары он сильно побледнел; люди, которые были рядом с кардиналом, приглашали его покинуть алтарь, но архиепископ Неаполя отклонил их предложение. Тем не менее кардинал Сепе из-за болезни не мог самолично вынести реликварий с ампулой на площадь перед Кафедральным собором, как это бывает каждый год по случаю чуда. Вместо него эту церемонию завершил секретарь кардинала Дон Джузеппе Маццафаро.

Традиционно чудо совершается три раза в год: в сентябре — в день святого Януария, епископа и мученика четвертого века, а также в субботу, предшествующую первому воскресенью мая и ещё в декабре.