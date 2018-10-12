Архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич о Синоде епископов

В кулуарах XV Генеральной ассамблеи Синода епископов многие его молодые участники свидетельствуют о том, что им нужно духовное сопровождение, что они ищут настоящий учителей. «Нам следует задуматься: в какой мере мы действительно способны удовлетворить эту их нужду?» — говорит архиепископ-митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

«У нас в Белоруссии, — продолжает он, — мы привыкли оправдываться годами коммунизма и недостатком структур. У нас есть богословские и социологические знания, но быть рядом с молодежью и вместе с ней — это по-прежнему вызов для нас». Он также отметил, что на Синоде было подчеркнута необходимость двусторонних отношений: как епископам следует вслушиваться в голос молодого поколения, так и молодежи необходимо услышать старших и воспользоваться их опытом.

«В моем выступлении на общей конгрегации, — рассказывает Высокопреосвященный Тадеуш Конрусевич, — я выразил мнение, что в Рабочем документе очень мало внимания уделено Таинствам, а особенно Евхаристии, которая упомянута только два раза. Я настаивал, чтобы в Итоговом документе значительно большее место было отведено духовному аспекту. Дружба, взаимопомощь — всё это важно, но мы не должны забывать и слова Иисуса: ‘Без Мена не можете делать ничего’. Поэтому в синодальных дискуссиях нужно не только это горизонтальное измерение, но и то духовное. Нельзя редуцировать Церковь таким образом, чтобы она стала просто местом, в котором ‘всем хорошо’. Замечательно, если это так. Но, вместе с тем, Церковь также призвана быть тем местом, в котором формируется новый человек, причем формируется на принципах Евангелия.

В ходе работы звучат ценные предложения, и это радует. Так один из американских аудиторов говорил о необходимости духовного сопровождения, об острой нужде в достойных доверия учителях. Много говорится о том, что нужно быть рядом с молодым человеком, что нельзя оставлять его в одиночестве, что необходимо помогать ему, сопровождать его. Этими наставниками, призванными встать рядом с молодежью, являются священники, лица посвященной Богу жизни, но также и миряне. И тут была затронут важнейшая проблема: готовы ли к этому мы, духовные лица; готовы ли мы говорить с современной молодежью? Молодежь — это могучая сила, огромная энергия, которая, однако, должна быть высвобождена в правильном направлении. И Синод пытается сделать это».

Источник: Radio Vaticana