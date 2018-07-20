Архиепископ Мильоре в Иркутске: молодёжь нуждается в свидетельстве веры

С 19 по 22 июля в Байкальске и Иркутске проходит VIII Всероссийская встреча молодёжи. Новые подробности — в материале с. Татьяны Авдокушиной и Габриэлы Черазо.

Своими впечатлениями о событии поделился перед микрофонами «Vatican News» Апостольский нунций в нашей стране монс. Челестино Мильоре, который в первый день встречи возглавил Святую Мессу с молодыми паломниками из всех четырёх епархий Российской Федерации:

«С большим удовольствием я принял участие в этом фестивале российской католической молодёжи, — отметил прелат. — Я не ожидал встретить здесь столько молодых людей, учитывая, что поместная католическая община не так велика, а расстояния огромны. Меня поразила радость, которую я увидал на лицах юных паломников: это была самая искренняя радость. Наша встреча показывает, что, несмотря на значительные проблемы семей в России и во всём мире, все ещё есть семьи, способные дать хорошее воспитание. И ещё я должен сказать огромное спасибо местным священникам и многим монахиням: благодаря их свидетельству и их посвящённой и принесенной в жертву, но радостной жизни эти ребята вырастают добрыми людьми».



Также в интервью «Vatican News» об этом событии рассказал о. Даниэле Соллаццо, руководитель молодёжного служения при архиепархии Божьей Матери в Москве:

«У этих молодых католиков есть жажда Бога и молитвы, — отметил священник. — Россия — не католическая страна, поэтому эти ребята идут против течения, чтобы свидетельствовать о своей вере». Им нужно встречаться друг с другом, поскольку «в такой огромной стране у них очень мало возможностей встретиться, укрепить свою веру и не чувствовать себя одинокими. Молодые российские католики очень любят Пресвятую Богородицу, — подчеркнул миссионер. — Матерь Христа глубоко присутствует в их жизни, многие ребята любят читать Святой Розарий, и они воспитаны в духе этой молитвенной практики».

В отношении центральных направлений молодёжного служения Церкви в России о. Даниэле отметил, что «многие годы коммунизма и атеизма оставили глубокие следы в обществе». Необходимо восстанавливать основы христианской веры, а также давать новым поколениям «больше пространства»: нужно больше доверять им и предоставлять более активную роль в жизни Церкви, прислушиваясь к их потребностям.