Архиепископ Кондрусевич: не допустить распространения гендерной идеологии

Глава Католической Церкви в Белоруссии архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением в связи с тем, что правительство республики утвердило Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в стране на 2017-2020 годы. Иерарх отмечает, что он обеспокоен сохранением Божьего закона, который является гарантом в построении счастливой жизни.

— Католическая Церковь выражает свою глубокую озабоченность потенциальной возможностью распространения гендерной идеологии в белорусском обществе. Гендерная идеология имеет деструктивный характер, — отмечает архиепископ-митрополит. — Большую опасность вызывает и то, что большинство людей не осознает, что такое гендерная идеология и какие она имеет последствия.

Он также напоминает, что понятие «гендер» означает выбор человеком своего пола вне зависимости от его физиологии, а под влиянием тех или иных культурных обстоятельств:

— Это ведет к угрозе исчезновения идентичности мужчины и женщины, к отказу от понятия традиционной семьи, состоящей из отца, матери и детей, а также к легализации гомосексуальных союзов с правом усыновления детей, — цитирует иерарха Catholic.by.

Митрополит Минско-Могилевский подчеркивает, что Церковь не может оставаться нейтральной или безучастной в том случае, если нарушается моральное и естественное право, атакуется установленный Богом институт семьи и ее ценности.

Владыка Кондрусевич обращается к властям Белоруссии и всему обществу с призывом не допустить его морального разложения через введение в ежедневную жизненную практику гендерной идеологии.

Источник: katolik-gomel.by