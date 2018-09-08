Архиепископ Кентерберийский призвал к «фундаментальной реформе» британской экономики

Крупный исследовательский документ, в качестве одного из соавторов которого выступил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, утверждает, что экономика Британии «не работает на миллионы людей и нуждается в фундаментальной реформе», сообщает официальный сайт Англиканского сообщества.

В докладе «Prosperity and Justice» («Процветание и справедливость») утверждается, что «справедливая экономика является сильной экономикой», и говорится, что «процветание и справедливость могут и должны идти рука об руку».

Доклад включает в себя 10-компонентный план «нового видения экономики и перебалансировки экономической власти» и более 70 рекомендаций относительно «самых значительных изменений в экономической политике в течение одного поколения».

Доклад был опубликован Комиссией по исследованию экономической справедливости Института общественной политики, который был создан осенью 2016 года после решения Великобритании покинуть Европейский Союз.

Одновременно с выходом доклада архиепископ Джастин Уэлби написал статью в газете Daily Mail с изложением вопроса об увеличении налогового обложения крупных капиталов. Примас Церкви Англии отмечает, что в британской экономике есть очень много такого, чем Великобритания может гордиться, в том числе — то, что она является пятой по величине экономикой мира, обладает ведущими мировыми компаниями и имеет низкий уровень безработицы.

«Однако, несмотря на эти сильные стороны, очевидно, что для многих людей экономика не работает», — сказал архиепископ Кентерберийский. «Она больше не выполняет обещание повышения уровня жизни. На протяжении более десятилетия большинство людей не видели улучшения в своей зарплате, даже несмотря на то, что экономика в целом продолжает расти».

Англиканский лидер сказал, что «хронически низкая заработная плата означает, что трудный рабочий день больше не удерживает людей от бедности: сегодня большинство бедных являются работающими семьями. Это особенно тяжело для молодых людей, поэтому многие из них настроены быть беднее своих родителей, не в состоянии найти надежную работу и обладают небольшой перспективой приобрести жилье».

Джастин Уэлби заявил, что доклад «Процветание и справедливость» в своей основе «является простой, но глубокой истиной». «Если мы сделаем экономику более справедливой для простых людей, мы также сделаем ее сильнее. Когда процветание и справедливость идут рука об руку, каждая часть общества приносит пользу», — резюмировал примас Церкви Англии, чьи экономические воззрения, судя по всему, носят весьма идеалистический характер.

Источник: Седмица.ру