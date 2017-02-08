Архиепископ Кентерберийский принес извинения жертвам англиканского проповедника-педофила

ЛОНДОН. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, примас Церкви Англии и лидер Всемирного англиканского сообщества, принес официальные извинения от лица всех англикан после сообщений ряда британских СМИ о том, что знаменитый англиканский проповедник-евангелист Джон Смит надругался над 22 молодыми людьми.

Англиканская благотворительная служба зафиксировала факт сексуальных злоупотреблений в 1982 г., но ничего не сообщила о нем властям.

Архиепископ Уэлби работал вместе с Джоном Смитом в молодежном лагере в конце 1970-х гг., но уверяет, что он ничего не знал о педофильских наклонностях Смита и совершенных им сексуальных преступлениях.

«Мы признаем, что многие учреждения катастрофически терпят неудачу, но Церковь предназначена для того, чтобы возвышать себя до намного более высоких стандартов, и то, что мы потерпели неудачу, это ужасно», — говорится в заявлении Архиепископа Кентерберийского. «По этой причине Архиепископ приносит свои извинения, недвусмысленно и полностью, всем пострадавшим», — отмечается в заявлении.

Источник: Седмица.ру