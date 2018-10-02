Архиепископ Кентерберийский поддержал конкурс молодых богословов

Лондонский Институт современного христианства (LICC), англиканский религиозный орден Сообщество святого Ансельма, издательства SCM Press и The Church Times выступили организаторами конкурса «Theology Slam», призванного привлечь к сотрудничеству с Церковью Англии прежде всего молодежь.

Конкурс, проходящий под лозунгом «Поиск новых привлекательных голосов, богословски мыслящих о современном мире», поддержал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, передает портал «Рублёв» со ссылкой на официальный сайт конкурса.



Темы «Theology Slam»: от психического здоровья до Netflix

В конкурсе могут принять участие как миряне, так и клирики, жители Великобритании и Ирландии. Возраст участников — от 18 до 30 лет.

Состязание состоит из двух раундов. В первом туре кандидаты должны написать краткое эссе объемом в 500 слов на одну из 12-ти предложенных тем, представляющих наиболее актуальные, с точки зрения организаторов, проблемы современного общества.

Участникам предлагается поделиться своими мыслями о таких вопросах, как «Богословие и психическое здоровье», «Богословие и искусственный интеллект», «Богословие и политический трайбализм» (трайбализм — форма социально-политического устройства обществ, основанная на представлении об особом, доминирующем значении своего племени, этноса, группы, его приоритетной роли в прошлом и настоящем, обычно сопровождаемая враждебностью по отношению к другим группам; — Rublev.com), «Богословие и социальные медиа», «Богословие и окружающая среда», «Богословие и гиг-экономика» (гиг-экономика — формирующаяся в наши дни новая модель экономики, которая основана на частичной занятости людей; — Rublev.com), «Богословие и миграция», «Богословие и полезные разногласия», «Богословие и инвалидность», «Богословие и общество потребления».

Кроме того, в отдельную тему выделен такой вопрос как «Богословие и Netflix». Здесь организаторы, видимо, ждут от участников их мнений относительно места в жизни современного западного христианина индустрии онлайн-развлечений, олицетворением которой и служит американская компания — крупнейший поставщик фильмов и сериалов на основе потокового вещания.

Наконец, еще одним пунктом в этом списке числится «Богословие и #MeeToo/Time’s Up» — тема сексуальных преступлений со стороны духовенства, получившая в последнее время широкий общественный резонанс во многих странах мира.

Наряду с эссе кандидаты также должны представить 90-секундный видеоролик, в котором они расскажут о себе и объяснят, почему они заинтересованы в выбранной ими теме. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 декабря.

По результатам отбора после первого тура трое соискателей будут выбраны для участия в финале “Theology Slam”, который пройдет 7 марта 2019 года в Институте современного христианства в Лондоне. Здесь они получат возможность выступить с кратким (7—10 минут) обращением, посвященным выбранной ими теме.

Перед финалом каждый из участников получит возможность подготовиться к выступлению, пройдя однодневный тренинг по ораторскому искусству.

Эти выступления будет оценивать жюри, в состав которого вошли авторитетные персоны Англиканской церкви. Так, среди них будет одна из ведущих сотрудниц инвестиционного фонда “Church Commissioners”, теолог Ив Пул (Eve Poole); с апреля 2018 года она занимает должность Третьего церковного уполномоченного в фонде, являясь одним из самых высокопоставленных чиновников Церкви Англии.

Затем, в состав жюри вошел профессор Джон Суинтон (John Swinton), победитель премии Michael Ramsey Prize 2016 года (премия имени Майкла Рэмзи — награда, учрежденная в 2005 году; вручается каждые 3 года. Ею награждаются авторы «самых многообещающих богословских работ глобальной Церкви»).

В число членов жюри вошли также директор Института современного христианства Марк Грин (Mark Greene) и преподобная Изабель Хэмли (Isabelle Hamley), капеллан архиепископа Кентерберийского.

Победитель получит коллекцию книг на сумму до £200, а его или ее эссе будет опубликовано в The Church Times.

Говоря о предстоящем конкурсе, архиепископ Джастин Уэлби отметил: «Все мы богословы. Как только мы говорим что-то о Боге, мы говорим о богословии. Молодые голоса, голоса, которые мы не слышали прежде, нужно воспитывать в практике размышлений о вере и мире в целом, и этот конкурс решает именно эту задачу. Я призываю участников подавать заявки и с нетерпением жду победных работ».

Дэвид Шервингтон (David Shervington), старший редактор SCM Press, в свою очередь, сказал: «Я надеюсь, что конкурс вдохновит молодых христиан, независимо от того, изучали ли они богословие в течение многих лет или не прикасались к нему со школы, [и убедит их,] что если они думают о Боге и применяют это мышление в своей повседневной жизни, они уже занимаются богословием. Я надеюсь, что “Theology Slam” сможет каким-то образом изменить мышление людей о том, что такое богословие, и расширит наши представления о том, какие вопросы оно может рассматривать».

Он также подчеркнул, что организаторы намеренно ограничили объем эссе и продолжительность выступлений для финалистов, поскольку считают одной из главных своих задач «собрать и представить короткие, резкие, провокационные высказывания на заданную тему».