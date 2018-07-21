Архиепископ Кентерберийский направил Патриарху Кириллу послание в связи с сотой годовщиной мученической кончины великой княгини Елисаветы

18 июля, в день 100-летия со дня мученической кончины в Алапаевске преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, глава Англиканского сообщества Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу послание, в котором, в частности, отметил:

«Внучка Королевы Виктории и родственница святых Николая, Александры и членов их семьи, святая Елизавета стала примером христианского милосердия, служения и стойкости».

Как напомнил Архиепископ Джастин Уэлби, статуя преподобномученицы великой княгини Елисаветы установлена на западном фасаде Вестминстерского аббатства в ряду мучеников ХХ в.

Он особо упомянул о своем посещении Марфо-Мариинской обители, основанной в Москве княгиней Елисаветой Феодоровной. Посещение состоялось в прошлом году в ходе визита главы Англиканского сообщества в Москву. «В обители меня и моих спутников приветствовали с истинным гостеприимством, и я был глубоко тронут, увидев, с какой преданностью сестры отдают себя служению на благо сирот и детей с ограниченными возможностями», – подчеркнул Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

«Сегодня мы чтим память святой Елизаветы, а вчера поминали русскую императорскую семью, – с такими словами обратился Архиепископ Джастин Уэлби к предстоятелю Русской Православной Церкви. – Вспоминая в своих молитвах о них и об их служении, я молюсь также о Вас, о Вашем служении и об укреплении отношений между нашими Церквами».

Источник: Служба коммуникации ОВЦС