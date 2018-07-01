Архиепископ Ауса о роли ООН в борьбе с терроризмом

Выступая на конференции, посвященной борьбе с терроризмом, архиепископ Бернардито Ауса указал на важность соблюдения верховенства права, привлечения к решению проблемы местного населения, а также сотрудничества между представителями различных религий.

Постоянный наблюдатель Святейшего Престола при структурах ООН в Нью-Йорке архиепископ Бернардито Ауса выступил на IV сессии конференции на высшем уровне на тему «Укрепление роли и способности ООН по поддержке стран в борьбе против терроризма», которая проходила 28 и 29 июня 2018 года.

Архиепископ Ауса отметил ключевую роль ООН и её Совета Безопасности в противостоянии терроризму. Также по его словам, важную роль в этом вопросе играет Комиссия ООН по борьбе против терроризма, выполняющая функцию стратегического руководства и координации.

Соблюдение верховенства права

Ватиканский дипломат отметил, что важным элементом борьбы с терроризмом должны быть усилия, направленные на соблюдение верховенства права для того, чтобы «не позволить террористам прикрываться несоблюдением прав для оправдания своих ужасных преступлений».

Важность работы на местах

От имени Св. Престола монс. Ауса призвал представителей ООН и всех международных и региональных контртеррористических управлений усилить сотрудничество с гражданским обществом и местными организациями с целью улучшения работы на местах. По его словам, каждая стратегия, направленная на борьбу с терроризмом, должна использовать как правовые средства и ресурсы, которые предотвращали бы радикализацию людей, делающую их террористами, так и привлекать гражданское общество к решению проблем тех общин, которые больше всего рискуют подвергнуться радикализации и вербовке.

Решающая роль местного населения

По мнению представителя Ватикана, стратегии борьбы с терроризмом должны включать работу с местным населением. «Органы местного самоуправления и общественные организации, — подчеркнул он, — находятся на передовой линии в борьбе с терроризмом, поскольку они играют ключевую роль в мобилизации молодежи против терроризма, обеспечивая доступное образование, занятость и другие здоровые возможности, помогающие избежать радикализации».

Сотрудничество с другими религиями

В завершение дипломат подчеркнул, что Святейший Престол активно сотрудничает с лидерами других религий и их сообществами верующих в деле предотвращения подстрекательств к любой форме радикализации и насилия, способствуя дальнейшему истинном межрелигиозному и межкультурному диалогу и плодотворному сотрудничеству.

По материалам Vatican News