Археологи в Сирии нашли подземный ход, где христиане III—IV веков укрывались от гонений

Сирийские археологи сообщили о том, что в ходе раскопок им удалось обнаружить тайный подземный ход и подземное укрытие, где христиане первых веков спасались от преследований римских властей. Об этом сообщает The Gospel Herald со ссылкой на Fox News.

Подземный тоннель ученые обнаружили в районе города Манбидж, расположенного на севере страны. Здесь в древности располагался город Иераполь, бывший центром римской провинции Евфрата.

Работами руководил Абдулвахаб Шеко, глава комитета по геологоразведке Совета по археологическим памятникам Манбиджа.

Проект раскопок длился много лет, и впервые руины были обнаружены в 2014 году, однако из-за оккупации Сирии так называемым Исламским государством археологические работы остановились на два года. Раскопки возобновились в августе 2017 года.

В древних руинах археологи нашли узкий тоннель и боковой проход, который, возможно, использовался верующими для отправки тайных посланий. Здесь же обнаружилась потайная дверь, сделанная из больших камней, и временный алтарь со ступенями. На колоннах и каменных стенах были выгравированы кресты и священные тексты.

Кроме того, археологи обнаружили кладбище, где предположительно погребали священнослужителей. Человеческие кости были найдены в больших могилах, сделанных из камня. Ученые высказали предположение, что подземное кладбище, в соответствии с существовавшей в первые века традицией, также использовалось как место для собраний верующих и богослужения.

В ходе раскопок ученые нашли еще один фрагмент древних сооружений. Он включает в себя ведущую в подземелье каменную лестницу из 11 ступеней и многочисленные подземные помещения. Они оказались украшены большим количеством христианских символов, например, выгравированными на колоннах изображениями креста в сочетании с геометрическими узорами, использовавшимися в Римский период, а также евангельскими текстами.

Ученые полагают, что изображения могли быть сделаны христианами после легализации христианства в империи, то есть после Миланского эдикта императора Константина (313 г. по Р. Х.). Скорее всего, после этого подземные помещения для собраний и проведения богослужений больше не использовались.

Доктор Джон Уайнлэнд, адъюнкт-профессор истории Юго-Восточного университета в Лейкленде (Флорида, США), доктор философии в области древней истории и профессиональный археолог, в комментарии для Fox News отметил, что обнаруженные археологами объекты могут иметь важное значение для изучения истории христианства в этом регионе.

«Сделанные находки указывают на то, что в этом районе было значительное христианское население, которое считало необходимым скрывать свою деятельность, — рассказал он. — Это, вероятно, свидетельствует о гонениях со стороны римских властей, которые были широко распространены в тот период».

Ученый отметил, что, когда ранние христиане проповедовали свою веру, они говорили о необходимости «вкушать тело Христа и пить Его кровь», что часто приводило к искаженному пониманию христианского вероучения и обвинениям в каннибализме и сектантстве. Христиане того времени «собирались тайно, под землей, чтобы избежать неприятностей. Но римляне боялись любой группы, которая встречалась втайне», — отметил Дж. Вайнленд.

Поэтому римские власти считали христианство незаконной религией, и христиане подвергались преследованиям «со стороны Рима сначала спорадически, а затем более систематически».

А. Шеко признал, что у его команды не хватает ресурсов для должного изучения найденных артефактов. В поисках помощи он обратился к известным зарубежным археологам и профильным организациям, но иностранные научные центры по-прежнему опасаются направлять археологические группы в Сирию.

Эти опасения оправданы: после изгнания боевиков ИГИЛ раскопки в Манбидже смогли возобновиться лишь в августе прошлого года, через год после того, как боевики ИГИЛ были изгнаны из этого района. Этот год ушел на расчистку этой местности от многочисленных мин и брошенных боеприпасов. Кроме того, вплоть до июня 2018 года город находился под контролем курдских вооруженных формирований, которые Турция, принимающая участие в международном урегулировании ситуации в Сирии, считает террористическими организациями.

Шеко возлагает надежду на то, что находкой заинтересуется Ватикан и направит сюда своих экспертов.

Источник: «Рублёв»