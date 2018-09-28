Архангелы Михаил, Гавриил и Рафаил

Тема ангелов весьма интересна. Достаточно хотя бы ввести слово «ангелы» в любой поисковик сети Интернет – и очень много материалов найдётся на эту тему. Только, к сожалению, зачастую найденные материалы ничего общего не имеют с христианским вероучением. Мир ангелов, можно сказать, это другая цивилизация, которая находится рядом с людьми, это мир чистых духов, о которых мы в действительности немногое знаем. Но Господь приглашает нас узнать этот мир настолько, насколько мы способны его принять и понять.

Источником наших знаний об ангелах является Священное Писание, на основании которого на протяжении тысячелетий учение Церкви, Традиция Церкви, жизнь многих святых и исповедников помогают нам углубляться в этот мир и открывать для себя Божественный Промысел и красоту Его творений.

Даже если кто-то не верит в ангелов, это не означает, что их нет. Они существуют независимо от того, верит в них кто-то или нет. Ангелов мы не видим, потому что они бесплотны. Но если, например, кто-то не слышит, то это не значит, что нет звука, или если кто-то не видит (слепой), это не означает, что не существует цветов. Это Сам Господь задумал такой невидимый мир, Он сотворил каждого ангела, даря ему Свою любовь, мудрость, красоту. И это Сам Господь желает, чтобы мы, люди – тоже Его творения, дружили, сотрудничали и прославляли Господа вместе с ангелами.

Кто-то спросит: «Сколько существует ангелов?» Библия говорит, что тысячи, миллионы, миллиарды – а это значит, очень много. Некоторых мы знаем по имени, их имена названы в Библии. И здесь следует заметить, что Церковь учит: мы можем использовать только те имена, которые приведены в канонических книгах Библии. Были такие времена, когда некоторые начали почитать ангелов, имена которых находятся в апокрифах или в других книгах. Тогда в 745 году на Римском Синоде при Папе Захарии, а также на Синоде в Аквизгране в 789 году было запрещено почитание ангелов с именами кроме трёх: Михаила, Гавриила и Рафаила, упомянутых в канонических книгах Библии. Было подчеркнуто, что, употребляя имена других ангелов, мы можем, даже не сознавая того, обращаться к падшим ангелам. Это относится, в частности, к имени Уриэля, поклонение которому (как наиболее распространенное) подпадает под отлучение (решение Синода в Аквизгране подтверждает в этом вопросе учение более позднего Синода Константинопольского от 869/870 г.)

В Книге Исхода мы читаем, что Бог сказал Израилю: «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил; блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его (…), ибо имя Мое в Нем» (Сравните с Исх: 23, 20-23). Бог присутствует в каждом ангеле, потому что Он сотворил его, и ангел всегда исполняет Его волю. Можно сказать, что каждый ангел несёт в себе частицу Бога, открывает нам истину о Нём. Об этом свидетельствуют имена Архангелов, которые на еврейском языке звучат: Mika’el, Geber’el и Rafa’el.

Каждое из этих имен содержит слово el, что означает «Бог»! Израильтяне использовали его в качестве замены имени Господа, которого они не произносили из уважения и страха перед Всевышним. Итак, мы видим, что имена ангелов подчёркивают приоритет Господа, Который всегда в центре. Это в «Нью эйдж» ангелы являются как бы автономными богами и никому не служат, в христианстве ангелы приводят к Иисусу, а их имена – это восхваление Бога.

В прошлом году Папа Франциск в праздник Архангелов 29 сентября в своей проповеди отметил, что и люди, и ангелы активно участвуют в Божьем замысле Спасения, и это общее призвание делает нас братьями. Если они – наши братья, то тем более мы призваны больше знать о них и дружить с ними.

Так давайте же с ними знакомиться.

Приставка ‘архи’ к слову «ангел» указывает на более возвышенное служение сравнительно с другими ангелами того, кто так называется. Можно сказать, что архангелы были посылаемы Богом для исполнения очень важных заданий в Истории Спасения.

Михаил

Слово «Михаил» в переводе с еврейского обозначает «Кто как Бог».

Архангел Михаил в Священном Писании именуется «князем», «вождем воинства Господня» и изображается главным борцом против диавола и всякого беззакония, сеемого им среди людей. Отсюда Михаила часто именуют греческим словом «архистратиг», т. е. Верховный военачальник, старший воин, вождь.

Так, архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника при завоевании израильтянами Земли Обетованной, в качестве «вождя воинства Господня» (Ис Нав 5, 13-15). Он же явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания Мессианского Царства. Даниилу была предсказана помощь народу Божию со стороны архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе (Дан 10; 12). В Книге Откровения архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною» (Откр 12, 7-9). Апостол Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле, как о противнике диавола ( Иуд 9).

В Ветхом Завете архангел Михаил изображен защитником народа Божия. Также Михаил является покровителем и защитником Святой Церкви. Эту роль он исполняет по воле Самого Бога. Михаил постоянно сражается с дьяволом, использующим любую ситуацию для вовлечения людей в грех. Активность в борьбе является наиболее характерной чертой Михаила Архангела. Она отличает его и сегодня, поскольку дьявол всё еще живет и действует на земле. Больше того, в некоторые периоды деятельность дьявола в мире людей становится особенно очевидной. Складывается впечатление, что современный человек не хочет замечать этой проблемы. Он делает всё возможное, чтобы изгнать из общественного сознания память о духах злобы поднебесной и о раскаленных стрелах лукавого, о которых свидетельствует Послание к Ефесянам. Есть и иные исторические эпохи, в которые эта Богооткровенная и догматизированная в христианстве истина, которую, тем не менее, так трудно принять, становится совершенно очевидной и почти физически ощутимой.

Активность дьявола в обществе и душах людей, ставшая совершенно очевидной и почти физически ощутимой, и побуждает Церковь взывать к святому Михаилу о помощи в невзгодах и о защите от происков лукавого: Боже, пошли на помощь народу Твоему великого Архангела Михаила, дабы он защитил нас в нашей битве против сатаны и ангелов его (Литургия Часов, прошение Утрени). Это – вполне реальные и очень страшные атаки, уничтожающие жизнь Христову в человеческих душах. Единственная защита от них – помощь благодати Божией, ангелов и нашей Небесной Матери.

Почитание архангела Михаила было хорошо заметно уже у еврейского народа, а христиане с самого начала и на продолжении веков особенно почитали и почитают этого Архангела о чем свидетельствует освящение храмов в его честь, начиная с IV столетия. В одном только Константинополе существовало 15 таких базилик. В первые века христиане почитали Михаила как небесного врача, к его заступничеству прибегали в смертельных болезнях. В иконографии Архангела часто изображают с мечом побеждающим дракона или держащим весы, на которых взвешивают хорошие и плохие дела пришедших на суд Господень душ. Так как Михаил является защитником и заступником Церкви, его изображают также с кадилом в руках, доставляющим молитвы Церкви к престолу Божию. Об интенсивности почитания архангела Михаила свидетельствуют также не только многочисленные литургические молитвы, но и другие виды молитв: литании, новенны и песнопения. Достойна внимания молитва, написанная Папой Львом XIII. 29 июля 1886 года ее было предложено читать после каждой святой Мессы.

Святой Архангел Михаил, защити нас в борьбе; заслони от зла и козней дьявольских! «Боже, повели ему», — так, просим мы, умоляя. И Ты, Князь воинства небесного, низвергни Сатану и прочих злых духов, которые для совращения нашего бродят по свету. Силою Бога низвергни их в бездну. Аминь.

На протяжении многих веков праздник Архангела Михаила отмечали дважды в год: 8 мая, в память о явлениях на горе Гаргано в Монте-Сант-Анджело в Италии (V век), и 29 сентября по случаю освящения Римской базилики на via Slaria. После того, как Папа Иоанн XXIII нанес изменения в литургический календарь, в нем остался только праздник в сентябре. А после реформы по итога II Ватиканского Собора в 1969 г. в этот день стали поминать и двух других Архангелов.

Как мы уже отмечали, архангел Михаил является покровителем Церкви в целом, а также покровителем многих стран и городов, полиции и счастливой смерти.

Каждому из нас Его имя «Кто как Бог» напоминает о том, что Бог един, и никто не может сравниться с Ним. Поэтому следует отдать Господу всю свою жизнь, стать Его бесстрашным воином. Имя «Михаил» побуждает нас воздавать хвалу Господу только за то, что Он есть, что Он существует! И за то, что, благодаря Ему, я есть, я существую. Вместе с архангелом Михаилом мы каждое воскресенье имеем возможность петь гимн, который ангелы воспевали в Вифлееме: «Слава в вышних Богу!» С девизом «Кто как Бог!» мы можем противостоять соблазнам, принимать сложные решения, преодолевая при этом страх, проповедовать Евангелие Иисуса Христа даже во время гонений, свидетельствовать о нашей вере, не смущаясь чужими мнениями. Как это полезно, призывать на помощь святого Михаила, когда мы сами ведём духовную борьбу или это делает кто-то из наших близких, друзей, когда мы сражаемся с какой-то зависимостью или просто планируем сделать доброе дело.

Имя Гавриил означает «Моя Сила – Бог» или «Сила Божья»

Бог повелел архангелу Гавриилу возвестить Пресвятой Деве Марии тайну Воплощения Сына Божия. Ранее Он посылал его к пророку Даниилу, чтобы сообщить тому о времени рождения Христа; и к священнику Захарии, чтобы обрадовать того вестью о рождении Иоанна Крестителя. Отсюда следует, что миссия святого Гавриила связана с провозглашением мессианской тайны и наступлением полноты времён. «Из всех ангельских существ один лишь Гавриил удостоился раскрыть Марии касающийся Ее Божественный замысел и услышать в ответ Ее fiat», — замечает святой Бернард Клервосский. Ангельское приветствие, обращённое к Марии, так просто и лаконично, а, вместе с тем, и значительно: «Радуйся, Мария, благодати полная…». Оно стало неотъемлемой составной частью одной из самых распространённых христианских молитв. Также считается, что именно Гавриил неоднократно являлся во сне святому Иосифу Обручнику, наставляя его, как ему следует заботиться о Матери и Младенце. Поэтому в лице Гавриила видят ангела-хранителя Святого Семейства и отождествляют его с ангелом, сопровождавшим Иисуса в Гефсимании, а потом возвестившим Его Воскресение и Вознесение. Издавна Гавриила почитали как «Ангела Воплощения Слова Божьего», и эта истина веры находила свое выражение в молитвах о помощи в принятии и понимании тайны Боговоплощения.

Литургическое почитание архангела Гавриила отмечается с первых веков христианства. В IX веке его имя появляется в «Святцах» под датой 24 марта, очевидно, в связи с праздником Благовещения. На протяжении веков дни, посвящённые Гавриилу, различались: 18, 24, 26 марта, 7, 11, 20 июня, 8 ноября и 18 декабря. В 1921 г. Папа Бенедикт XV установил праздник Архангела Гавриила на 24 марта и распространил его на всю Церковь. Позже святого Гавриила стали поминать 29 сентября, вместе с двумя другими архангелами, Михаилом и Рафаилом. Папа Пий XII провозгласил в 1951 году архангела Гавриила покровителем радио, телевидения и телефонной связи.

Гавриил – ангел рождества, начала, покровитель семей и тех, кто работает со словом: журналистов, писателей, почтальонов. Его имя ассоциируется с фразой, сказанной им Марии: «Нет ничего невозможного для Бога!» Наш Бог – Бог чудес! Нет такой проблемы, такой ситуации, из которой нет выхода. Христианин имеет право на постоянную радость, потому что он находится в руках Бога, правящего миром. Иисус уже победил смерть. Нам не нужно беспокоиться о результатах разворачивающейся на наших глазах борьбы. Благодаря Крещению мы уже принадлежим Христу, а это означает, что победа обязательно будет на нашей стороне. К Гавриилу следует обращаться всякий раз, когда нам недостает надежды, когда мы начинаем новый этап в жизни, когда испытываем страх перед завтрашним днем. Его имя напоминает нам, в чём именно заключается вся наша сила – только в Боге! Этот архангел также поддерживает молитвы супругов, взывающих о потомстве, защищает семью, укрепляет на пути супружеской верности.

Имя Рафаил означает «Бог исцеляет»

Об архангеле Рафаиле в Библии упоминается в одной лишь Книге Товита. Там он представлен в качестве одного из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго (Тов 12,15). Этот Архангел изображен в человеческом облике – он становится спутником молодого Товии, его проводником и попечителем, помогающим тому войти во взрослую жизнь. Он также оказал помощь больным – престарелому отцу Товии и его молодой невесте Сарре – посредничая не только в исцелении тела, но и души. С древнейших времён Церковь почитает Рафаила покровителем путешествующих, а также небесным ходатаем за тех, кто совершает своё духовное странствование по жизни. Его литургическое поминовение восходит, по меньшей мере, к Средним векам. Папа Бенедикт XV сделал его обязательным для всей Церкви и до реформы календаря праздник в его честь приходился на 24 октября. Ныне это поминовение совершается 29 сентября, в один день с поминовением архангелов Михаила и Гавриила. Святой Рафаил являет благость Провидения Божия, а потому некоторые Учителя Церкви видели в нём идеальный образ Ангела Хранителя.

На основе событий, о которых рассказано в Книге Товита, архангела Рафаила почитают как покровителя путешествующих, врачей, аптекарей, больных, паломников, эмигрантов, странников и матросов. Он также покровитель тех, кто распознаёт своё призвание, ищет мужа или жену. Своим поведением он свидетельствует, что Бог благ и не хочет смерти человека, что Бог не сотворил болезней и страданий, что Его желание – одарить человека облегчением в скорбях и полнотой жизни. Именно к Богу следует обращаться в тяжких обстояниях или болезнях, а не к экстрасенсам, биотерапевтам, колдунам и т.п. Бог – лучший Врач, и он хочет нас исцелить. К Рафаилу можно обратиться за помощью в период грусти, депрессии и кризиса. Можно просить его о заступничестве, когда хворают наши близкие. Необходимо верить, что Бог знает, что конкретно нам нужно, и желает всё это нам дать. Рафаил также может помочь в случаях, когда нам не хватает смирения и благодарности. Его миссия по отношению к Товии завершилась прославлением Бога. Лично для себя Архангел не пожелал никакого воздаяния. «Ангел сказал им: благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и исповедуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас. (…)Ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего; потому и благословляйте Его вовек» (Тов 12, 5-20).

Заключение

Архангелы, отметил Папа Франциск в своей проповеди, — это великие созерцатели славы Господней, их служение связано с сопровождением людей на пути к Небесам. При этом у каждого из них своя особая миссия: Михаил – великий воин в борьбе со злым духом, ревностный защитник верующих; Гавриил – глашатай спасительной Благой Вести; Рафаил – тот, кто «ходит вместе с нами», и помогает людям в их земном странствии. Таковы наши попутчики в служении Богу, подчеркнул Святейший Отец, призывая верных присоединиться к его молитве:



«О архангел Михаил, помоги нам в сражении! Каждый знает, с чем он борется сегодня в своей жизни; каждый из нас знает о своей главной баталии, от исхода которой зависит Спасение. Помоги нам, о архангел Гавриил! Принеси нам спасительную Благую Весть о том, что Иисус пребывает с нами, что Господь принёс нам Спасение; даруй нам надежду. О архангел Рафаил, возьми нас за руку и помоги в пути, дабы мы не ошиблись дорогой и не стояли на месте. Мы должны всегда идти вперёд с твоей помощью».

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Бог сотворил ангелов и желает, чтобы мы прибегали к их помощи. Никто из нас не может утверждать, что он в состоянии справиться с собой, что ему всегда хватает мужества и настойчивости, что он не поддается искушениям. Разве нам не бывает нужен врач или гид? Если бы это было так, нам бы не избежать попадания в общество фарисеев. У нас всех случаются моменты слабости и кризисов, когда жизнь ставит нас в тупик и мы ощущаем себя такими беспомощными! Но это – как раз те моменты, когда может явиться всемогущество Божие! Нет необходимости дожидаться литургического празднования Архангелов Михаила, Гавриила и Рафаэля, чтобы начать жить их духовностью. Нам следует ежедневно усваивать их послание, просыпаясь и отходя ко сну со словами: «Кто подобен Богу!», «Примите вызов, открывайте новые двери, повторяя в духе “Бог – моя сила!”», обратитесь за помощью и поддержкой к Богу, Который исцеляет.