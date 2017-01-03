Апостольский викарий Анатолии: Турция переживает тяжелый момент своей истории

Во время молитвы «Ангел Господень», вознесенной 1 января, во Всемирный день мира, Папа Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с призывом положить конец терроризму: поводом для этого воззвания стало убийство 39 человек в Стамбуле в новогоднюю ночь. Апостольский викарий Анатолии монсеньор Паоло Биццети утверждает, что «слова Папы поистине выражают чувства всей Католической Церкви, а именно близость к этому великому и славному народу в крайне тяжелый момент его истории». «Папа, — сказал монс. Биццети, — выразил наши чувства, чувства католиков, проживающих в Турции; мы глубоко скорбим из-за случившегося и очень обеспокоены покушениями, уже неоднократно нарушавшими спокойствие нации».

Апостольский викарий Анатолии считает, что в последние годы международное сообщество недооценило то, что происходит на Ближнем Востоке, в особенности в так называемом Исламском государстве. «Вероятно, мы ждали слишком долго, хотя были уже все очевидные признаки этого жестокого и совершенно бесчеловечного безумия». Сегодня необходимо сотрудничество всех стран региона, чтобы уничтожить корни терроризма, которые следует искать в торговле оружием и «вялой» реакции на ИГИЛ. «Все должны заявить о своей позиции с предельной ясностью», — убежден иерарх.

Жертвами терроризма становятся и христиане, и мусульмане. Монс. Биццети считает, что в Европе этому факту не уделяют достаточного внимания: то есть тому, что мусульмане также являются жертвами террористов. Те, кто исповедуют исламскую религию, переживают непростой момент и страдают оттого, что террористы часто используют имя Аллаха. «Необходима мобилизация сознания, религиозная мобилизация и, как сказал Папа, нужно со всей ясностью осознать, что насилие во имя Бога никогда не оправдано».

Источник: Радио Ватикана