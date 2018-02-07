Апостольский нунций в Сирии встретился с секретарем ОВЦС по межхристианским отношениям

Дамаск, 7 февраля. По поручению председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона 5 февраля в рамках пребывания в Дамаске в составе делегации Межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) встретился с апостольским нунцием в Сирии кардиналом Марио Дзенари.

Встреча состоялась в здании нунциатуры в Дамаске. Стороны обсудили ряд проектов, которые могли бы стать частью повестки сотрудничества между Московским Патриархатом и Святейшим Престолом на направлении поддержки пострадавшего населения Сирии.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС