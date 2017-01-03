Апостольский нунций в Сирии: достигнутое соглашение о перемирии – знак надежды для христианских общин

В Сирии установилось хрупкое перемирие, достигнутое 30 декабря благодаря посредничеству России и Турции при поручительстве Ирана. Однако из него исключено «Исламское государство», и продолжаются бомбардировки баз джихадистов, на которые не распространяется перемирие.

В этом месяце в Казахстане пройдут переговоры о мире, на которые мировая общественность возлагает большие надежды, как пояснил в интервью Радио Ватикана кардинал Марио Дзенари, апостольский нунций й в Сирии. Он надеется, что достигнутое перемирие будет переломным моментом для страны. Алеппо «вздохнула с облегчением», говорит иерарх, и христианские общины переживают эти рождественские дни в атмосфере относительного спокойствия, какого не было уже несколько лет.

«Мы дышим атмосферой оптимизма и доверия, хотя – повторяю – нужно быть крайне осторожными», — отметил кард. Дзенари. Он снова упомянул о том, с каким трудом в последнее время достигаются международные соглашения из-за разделений внутри мирового сообщества и в особенности в Совете безопасности ООН: «Эти разделения не содействуют поиску путей мира». Принятые на днях единодушно резолюции, подчеркнул кардинал, — это «мощный знак того, что возможен решительный поворот событий». «Надеемся, что 2017 год будет действительно переломным! — говорит апостольский нунций в Сирии. – Разумеется, предстоит сделать многое, но важно, чтобы прекратилось насилие. Пора залечивать глубочайшие раны в душах и умах. Нужно сделать все, чтобы исцелить эти разнообразные раны».

Христианские общины подпитывают возникшую в эти дни надежду молитвой, размышлениями о примирении и прощении, которым учит нас Господь. «Мы так хотим, — говорит нунций, — чтобы с Божьей помощью и при поддержке международного сообщества эти семена надежды могли расти, чтобы мы могли увидеть как можно скорее плоды примирения и мира».

Источник: Радио Ватикана

На фото — Президент Сирии с христианскими детьми в день Рождества