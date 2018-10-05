Апостольский нунций в РФ возглавил Мессу в обители духовных чад св. Франциска Ассизского

4 октября католическая Церковь литургически поминает святого Франциска Ассизского. Родившись в богатой и знатной семье, он избрал путь бедности и нестяжания. Умирая он просил лишь об одном: чтобы его братья, его последователи всей своей жизнью свидетельствовали о том, что провозглашают словом. Он просил, чтобы его проповеди переписывались и распространялись среди простого люда, которому он служил всю свою жизнь, возвещая Благую Весть. В этих письмах, обращённых к народу, св. Франциск просил соблюдать три основных правила: первое – мир через покаяние, здесь он пытался объяснить, что Господь это Любовь, а не безжалостный Судья, что только через покаяние перед Богом и людьми можно достичь душевного и социального мира; второе – полное подчинение Папе и епископу, именно это правило позволило св. Франциску получить разрешение на публичную евангелизацию, к которой его, несмотря на недостаток образования, призвал Господь; третье – неразрывная связь между проповедью и молитвой: святой Франциск непрестанно обращался к Господу с просьбой вдохновить и просветить его. Умирая Св. Франциск сокрушался, что мир не любит любви, и призывал творить добро.

На эти три простых правила, которые завещал нам святой Бедняк из Ассизи, а также на актуальность его слов об отсутствии любви и призыва творить добро, обратил внимание верующих в своей проповеди Апостольский нунций в РФ архиепископ Челистино Мильоре, впредстоятельствующий на торжественной святой Мессе в монастыре Святого Франциска Ассизского в Москве. Маленькая часовня обители не могла вместить всех, пришедших на праздник, поэтому многим молящимся пришлось стоять в притворе. По завершении чина святой Мессы и почитания мощей святого Франциска всем присутствующим насельниками обители был предложен праздничный обед. Апостольский нунций, благословив трапезу, продолжил неформальное общение с прихожанами, священнослужителями и монашествующими.

Ольга Дубягина (Москва)

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