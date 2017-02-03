Апостольский нунций в РФ посещает Саратов
В начале февраля с рабочим визитом в Саратове находится глава дипломатической миссии Ватикана в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.
Как сообщает пресс-служба Саратовской епархии РПЦ МП, в четверг 2 февраля состоялась встреча Папского нунция с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином. Также в беседе принял участие генеральный викарий Римско-католической епархии Святого Климента в Саратове о. Диогнез Оркиза.
Как рассказал корреспонденту ИА «Свободные новости» глава информационно-издательского отдела Саратовской епархии игумен Нектарий (Морозов), никаких программных вопросов на встрече не обсуждалось.
Монс. Челестино Мильоре возглавляет посольство Святейшего Престола в России с прошлого года, а 21 января 2017 года Папа Римский Франциск назначил его по совместительству Апостольским нунцием в Узбекистане.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна