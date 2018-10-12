Апостольский нунций в РФ Челестино Мильоре посетит Пермь по случаю юбилея католического прихода

Апостольский нунций в Российской Федерации впервые посетит Пермский край, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «URA.RU». Архиепископ Челестино Мильоре будет в Прикамье в конце текущей недели: 13 и 14 октября.

В католическом приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии столицы Прикамья подтвердили факт визита. Ватиканский дипломат приедет по случаю празднования 25-летия возрождения прихода.

Папа Римский Франциск назначил итальянского церковного дипломата нунцием в России в мае 2016 года. До этого архиепископ Челестино Мильоре был нунцием в Польше (2010-2016 гг.), а с января прошлого года иерарх также стал Апостольским нунцием в Узбекистане. В 2002-2010 годах он занимал пост постоянного наблюдателя Ватикана в ООН. В сентябре архиепископ Мильоре побывал в Казани. Он посетил столицу Татарстана по случаю десятилетия освящения местного католического храма.