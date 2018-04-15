Апостольский нунций в Дамаске: удар по Сирии свидетельствует о полном провале ООН

Резкой критике подверг действия ООН в связи с кризисом в Сирии Апостольский нунций в Дамаске. 12 апреля в интервью католическому агентству Asianews кардинал Марио Дзенари заявил о «полном провале» миссии Объединенных Наций.

Разделения внутри Совета безопасности ООН «постоянно повторяются и заслуживают сожаления», — отметил ватиканский дипломат. Они сводят на нет любые попытки урегулирования конфликта. Такие противоречия совершенно недопустимы в рамках органа, задача которого – искать пути к миру, уверен кардинал.

Симптомами «полного провала» миссии ООН Марио Дзенари считает как заблокированные резолюции, так и те, которые были приняты, но так и не были выполнены. В итоге перемирие, о котором договорились 24 февраля, оказалось «мертворожденным», добавил он.

В ходе голосований в Совбезе оба противоборствующих союза: Запад с одной стороны и Россия с другой – используют свое право вето, чтобы заблокировать резолюции, исходящие от оппонентов, напомнил нунций в Сирии. «Вето было наложено на более чем десяток резолюций, и произошло это в моменты, имевшие важнейшее значение для будущего Сирии», — с горечью отметил представитель Ватикана.

Благовест-инфо