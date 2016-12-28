Антихристианские гонения: 90.000 жертв в 2016 году

Два дня назад — 26 декабря — Церковь отмечала день памяти святого Стефана Первомученика. Преследования не остались редким явлением в истории христианства, но глубоко ознаменовали жизнь сегодняшних христиан во многих странах мира. Папа Франциск неоднократно заявлял, что теперь насилие в отношении христиан сильнее и масштабнее, чем в раннехристианские времена. В интервью нашему Радио известный итальянский социолог Массимо Интровинье озвучил последние данные авторитетного американского Центра изучения мирового христианства (Center for Study of Global Christianity):

«В 2016 году около 90.000 христиан были убиты за веру, каждые шесть минут погибал один человек. Это несколько меньше, чем два года назад, когда были убиты 105 тысяч христиан. В этом году 70 процентов погибших, то есть 63 тысячи, были убиты в результате племенных конфликтов в Африке. Американский Центр включил их в статистику, считая, что в значительной степени это христиане, которые отказались брать в руки оружие по соображениям совести. Остальные 30 процентов, то есть 27 тысяч христиан, погибли вследствие террористических актов, уничтожения христианских поселений, из-за преследований со стороны правительства, как и в случае с Северной Кореей».

Говоря о фактах преследования христиан за 2016 год проф. Интровинье отметил, что согласно данным различных исследовательских центров, «в 102 странах мира от 500 до 600 миллионов христиан не могут в полной свободе исповедовать свою веру». От дискриминаций страдают также представители других религиозных конфессий, однако именно христиане являются наиболее преследуемой религиозной группой в мире, подчеркнул итальянский социолог.

Источник: Радио Ватикана