Англиканским епископом Лондона впервые стала женщина

Лондон, 19 декабря. Королева Великобритании и одновременно глава Церкви Англии Елизавета II утвердила назначение новым епископом Лондонским 55-летнюю Сару Маллэлли, которая в настоящий момент служит викарным епископом Кредитонским в Эксетерской епархии. Об этом в понедельник информировала канцелярия премьер-министра Великобритании.

Как сообщается, с начала 2018 года Маллэлли сменит Ричарда Чартреса на посту Лондонского епископа — третьей по значимости должности в табели о рангах Церкви Англии после архиепископа Кентерберийского, являющегося духовным главой этой церкви, и архиепископа Йоркского.

Маллэлли приобрела изначальную известность в Соединенном Королевстве в качестве не священнослужителя, а госслужащей, когда в 1999 году стала самым молодым руководителем управления по работе со средним медицинским персоналом в британском министерстве здравоохранения. В 2001 году она была рукоположена в священники и три года спустя покинула работу в правительстве и приступила к пастырской деятельности в лондонском районе Саттон. Пост епископа Кредитонского Маллэлли занимает с 2015 года.

Сара Маллэлли, приступая к обязанностям епископа Лондонского, станет самым высокопоставленным священнослужителем-женщиной в истории Церкви Англии.

Источник: ТАСС