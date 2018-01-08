Angelus в торжество Богоявления: искать Иисуса, не боясь трудностей

В своем размышлении перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Богоявления Папа Франциск остановился на реакции персонажей Евангелия, когда они услышали весть о пришествии Господа: Волхвы немедля отправились на поиски Младенца, старейшины и первосвященники восприняли весть с полным равнодушием, Ирод, почувствовав угрозу своей власти, испугался.

Папа Франциск напомнил, что примером для подражания являются Волхвы, готовые принять все лишения и трудности, чтобы встретить Иисуса, Спасителя: следуя их примеру, «мы сможем прожить прекрасную жизнь», возрастая в любви, вере и надежде.

«Вот три способа поведения, которые мы находим в Евангелии: прилежный поиск мудрецов, безразличие первосвященников, знатоков богословия, и страх Ирода».

Мы тоже можем подумать и выбрать, какое из этих трех способов принять. Собираемсяь ли мы спешно отправиться к Иисусу или, может, для нас Иисус ничего не значит? А может, мы боимся Иисуса и хотели бы быть от Него подальше?

«Эгоизм может привести к тому, что пришествие Иисуса в нашу жизнь будет восприниматься как угроза, — пояснил Святейший Отец. – В таком случае мы пытаемся подавить или заставить замолчать послание Иисуса», которое воспринимается как помеха, когда мы решаем следовать человеческим амбициям, перспективам, сулящим комфортную жизнь, поддаемся свойственной человеку склонности ко злу.

Так, первосвященники и книжники знают, что Иисус находится в Вифлееме, всего в нескольких километрах от них, но они не двигаются с места, обеспечив себя максимально возможным комфортом. Это искушение равнодушием: даже зная, что Иисус есть Спаситель, некоторые предпочитают жить так, словно Его не существует, вместо того чтобы действовать в соответствии с христианской верой, руководствуются мирской логикой, побуждающей удовлетворять тщеславные стремления к власти и богатству.

«Еще более негативным образом повёл себя Ирод», — отметил Папа: Ирод боится, он хочет знать, где находится Младенец, не для того, чтобы поклониться Ему, как говорит Волхвам, но чтобы уничтожить Его, потому что видит в Нем своего соперника. «Страх всегда приводит к лицемерию. Лицемеры носят страх в своих сердцах», — подчеркнул Святейший Отец.

«Поэтому мы призваны следовать примеру Волхвов: быть усердными в поисках, готовыми к трудностям и лишениям ради того, чтобы встретить Иисуса в нашей жизни, искать Его и поклониться Ему, признать, что Он — наш Господь, Тот, Кто указывает истинный путь, по которому надо идти. Если мы поступаем именно так, Иисус действительно спасает нас, и мы можем прожить прекрасную жизнь, расти в вере, в надежде, в любви к Богу и к нашим братьям», — заключил Папа.

После чтения молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск поздравил верующих Восточных Церквей, католиков и православных, празднующих в эти дни Рождество Христово, выразив сердечные пожелания и надежду на то, что праздничные литургии станут «источником новой духовной силы и общения между всеми христианами, которые признают Христа Господом и Спасителем».

Особым образом Папа поздравил верующих Коптской Православной Церкви Александрии и ее предстоятеля Патриарха Тавадроса II в связи с освящением нового кафедрального собора в Каире.

Источник: Радио Ватикана