Angelus в Лиме: Папа обратился к перуанской молодежи (+ ФОТО)

«Ангелус» в Лиме прошел вчера в атмосфере Всемирного дня молодежи: сразу же после встречи с епископами Папа Франциск вышел на балкон архиепископской курии перуанской столицы, чтобы прочитать молитву «Ангел Господень» вместе с тысячами молодых людей, собравшимися на Пласа-де-Армас, которые встретили его аплодисментами, ликованием и песнями.

Папа посвятил своё размышление перуанской молодежи, отметив, что в этом году состоится Синод, в ходе которого будут обсуждаться проблемы молодежи. «Ваши лица, ваши надежды, ваша жизнь важны для Церкви, — сказал Папа, — мы должны придавать им то значение, какого они заслуживают», и быть отважными, как молодые люди, которые последовали за Иисусом.

Папа привёл в пример святых, с молодых лет посвятивших жизнь служению Господу и людям. Это случай святого Мартина де Порреса, который полностью полагался на Иисуса, потому что знал, что Господь верил в него. Иисус и сегодня, — продолжил Папа, — верит в молодых и никогда не устаёт доверять им. Каждому из нас Господь поручил определенную задачу, и нашим ответом должна быть вера в Него. Конечно, признал Папа, «иногда это бывает очень трудно», негативные ситуации заставляют нас думать, что невозможно воплотить мечту своей жизни.

Именно в такие минуты, подчеркнул он, «не забывайте, что Иисус рядом с вами. Не сдавайтесь, не теряйте надежды». Святейший Отец призвал молодых людей обращаться к святым, просить их о заступничестве, напомнив, что Перу — это страна, особенно богатая святыми.

«Иисус хочет видеть вас в движении, но готовы ли вы следовать за Ним?» — спросил Папа, обращаясь непосредственно к перуанской молодёжи. Иногда друзья могут обескураживать нас своим поведением, но Господь никогда не разочаровывает тех, кто Ему доверился, подчеркнул Папа.

«Я знаю, — добавил он, — что очень приятно смотреть на обработанные цифровые фотографии, но это подходит только для изображений, мы не можем применять “фотошоп” к другим, к реальности, к самим себе. Цветные фильтры и высокое разрешение хороши только на видео, но мы никогда не сможем применить их к друзьям».

«Есть очень красивые фотографии, но все они приукрашены, и позвольте мне сказать вам, что к сердцу нельзя применять «фотошоп», потому что именно в нём живёт настоящая любовь, именно в нём живёт счастье. Иисус не хочет, чтобы вы «гримировали», приукрашивали своё сердце, Он любит вас такими, какие вы есть, и для каждого из вас у Него есть мечта, которую Он исполнит вместе с вами».

«Когда Иисус смотрит на нас, Он думает не о том, насколько мы совершенны, но о той любви, которую мы имеем в наших сердцах, чтобы предложить её другим и служить им», — сказал далее Святейший Отец:

«Он не смотрит на твой рост, на то, насколько ты красноречив, засыпаешь ли ты во время молитвы, молод ты или стар. Иисусу важно только одно: желаешь ли ты следовать за Ним и быть Его учеником. Не теряйте время, маскируя свое сердце, наполняйте жизнь Святым Духом!»

Следуя за Иисусом, сказал в заключение Папа, «мы никогда не бываем отвергнуты Им, никогда. Даже если мы ошибаемся, Господь всегда предлагает новую возможность возобновить путь с Ним».

Источник: Радио Ватикана