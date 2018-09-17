Angelus: Папа благословил раздать верующим 40 000 бесплатных распятий

После молитвы «Ангел Господень» Папа упомянул о своем пастырском визите в Палермо и сделал подарок всем, кто пришел помолиться вместе с ним.

После чтения богородичной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск напомнил о визите, который он совершил в субботу 15 сентября в Палермо, и поблагодарил всех, кто содействовал этой поездке, и «весь прекрасный народ восхитительной Сицилии за горячий прием».

«Пусть пример и свидетельство дона Пульизи продолжают просвещать всех нас и давать нам подтверждение, что добро сильнее зла, любовь сильнее ненависти. Господь да благословит вас, сицилийцев, и вашу землю!».

Завершая традиционную встречу с верующими, Папа Франциск объявил о том, что он подготовил сюрприз всем присутствующим на площади Святого Петра:

«Сегодня, через два дня после праздника Воздвижения Святого Креста, я решил подарить вам всем, находящимся здесь, на площади, распятие. Распятие — это знак любви Бога, Который в Иисусе отдал за нас жизнь. Я призываю вас принять этот подарок и отвезти его домой, для детской или для комнаты дедушек и бабушек… для любой части дома, где его будет видно. Это не украшение, а религиозный знак, чтобы созерцать и молиться. Созерцая распятого Иисуса, мы созерцаем наше спасение. За распятие платить не нужно, это подарок от Папы. Я благодарю монахинь, бедных и беженцев, которые сейчас раздадут этот маленький, но драгоценный подарок! Как всегда, вера исходит от малых и смиренных».

Источник: Vatican News