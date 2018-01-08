Angelus 7 января. Папа: помнить дату своего крещения

Помнить всегда дату своего крещения, день, когда каждый из нас вступил на путь освящения: с таким увещанием Папа обратился к верным перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Крещения Господня, преподав утром того же дня первое Таинство христианского посвящения 34 детям. Об этом Таинстве должен помнить каждый христианин, сказал Папа и призвал тех, кто не знает дату своего крещения или забыл её, спросить об этом у старших родственников или крёстных родителей.

«Об этой дате мы должны помнить всегда, так как это день нашего первого посвящения, это день, когда Небесный Отец даровал нам Святого Духа и побудил отправиться в путь, этого дата великого прощения».

Далее Святейший Отец подчеркнул великое смирение Иисуса: не имев греха, Он встал в очередь с каявшимися, присоединился к ним, чтобы креститься в водах реки Иордан. Этим поступком Он показал Свою готовность погрузиться в реку человечества, взять на Себя недостатки и слабости людей, разделить их желание освободиться и преодолеть все, что отдаляет от Бога и делает чужими для братьев. «Как в Вифлееме, так и на берегу Иордана Бог держит обещание разделить участь человека, а Иисус является Его осязаемым и окончательным Знамением, — подчеркнул Папа. – Он берет на Себя жизненные, повседневные тяготы каждого из нас в жизни».

Папа напомнил, что в Крещении Иисуса и в Крещении каждого из нас действует Святой Дух, Который «открывает очи сердца к истине», Который «ведет нашу жизнь по тропе любви» и «передает ласку Божьего прощения».

«Воззовем к материнскому покровительству Пресвятой Девы Марии, дабы все христиане могли лучше осознать всю ценность дара Крещения и старались жить им достойно, давая свидетельство любви Отца и Сына и Святого Духа», — заключил Папа.

Источник: Радио Ватикана