Angelus 29 июля. Папа: быть сострадательными к голодающим

Чудо умножения хлебов и рыб призывает нас к готовности ответить делом на вопль голодных, тратя ресурсы не на оружие, а на программы развития. Именно этим определяется качество нашей веры, подчеркнул Папа Франциск перед чтением молитвы «Ангел Господень» 29 июля.

Иисус насыщает толпы на берегу Галилейского моря: это повествование из Евангелия от Иоанна из литургии семнадцатого воскресенья рядового времени. Иисус, видя огромную толпу, следовавшую за Ним, обращается к апостолу Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» (Ин 6,5). Нескольких монет, что имели Иисус и апостолы, было недостаточно для насыщения такого множества народа. И вот Андрей, один из двенадцати, привел к Иисусу мальчика, который предложил все, что у него было: пять хлебов и две рыбы:

«Этот отважный мальчик тоже видит толпу и свои пять хлебов, он говорит: если они помогут — берите. Поступок этого парня, его мужество заставляют нас задуматься… Молодежь обладает смелостью, и мы должны помогать ей развивать в себе это качество».

«Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел», — отмечает евангелист. Это литургическое чтение вновь показывает нам Иисуса, Который заботливо относится к первостепенным нуждам людей. Люди голодны, и Господь велит Своим ученикам насытить их, причём Он не ограничивается даром одного лишь хлеба насущного:

«Он даёт им Свое слово, Своё утешение, Своё спасение, и наконец — Свою жизнь, конечно же, заботясь о пище для тела. И мы, Его ученики, не можем делать вид, что ничего не происходит. Лишь чувствуя самые простые запросы людей и ставя себя рядом с их конкретными жизненными ситуациями, можно быть услышанными, говоря с ними о высших ценностях».

«Любовь Бога к человечеству, испытывающему голод хлеба, свободы, справедливости, мира, и прежде всего Божьей благодати, никогда не исчезнет», — подчеркнул Папа Франциск. Господь и сегодня продолжает утолять голод, и делает это через нас:

«Проповедь Христа, Хлеба вечной жизни, требует щедрой солидарности с бедными, слабыми, отверженными, беспомощными. Эта близость и любовь являются лучшей проверкой качества нашей веры как на личном, так и на общинном уровнях».

Переходя к чтению богородичной молитвы, Папа воззвал к Пресвятой Деве Марии, дабы в мире преобладали программы, посвящённые развитию, питанию, солидарности, а не ненависти, вооружению и войне.

Источник: Vatican News