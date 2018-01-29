Angelus 28 января. Папа: услышать слово Иисуса среди мирского шума

Иисус — наш Учитель, сильный словами и делами. Иисус дарует нам свет, освещая пути нашей жизни; Он дает нам также силу, необходимую для преодоления трудностей, испытаний, искушений, — подчеркнул Папа Франциск, комментируя евангельское чтение четвертого рядового воскресенья перед молитвой «Ангел Господень» в полдень 28 января.

В отрывке из Евангелия, предлагаемом литургией дня, Иисус изгоняет нечистого духа из одержимого в синагоге Капернаума. Присутствовавшие при этом событии люди удивлялись словам и делам Иисуса, Который учил как имеющий власть, открывая Себя как Посланник Божий, а не как простой человек, опирающийся в своем учении только на существующие до сих пор традиции. Учение Иисуса новое, и Он излагает его с властью. Иисус являет Себя сильным также в делах, — пояснил далее Папа. Несколькими словами Он добивается победы над Сатаной, который знает Его власть и даже провозглашает Его святость. Дьявол говорит правду: Иисус пришел погубить его, победить его, — пояснил Папа.

Силу Иисуса подтверждает власть Его учения. Он «не только произносит слова, но и действует». В Своей земной миссии Он «показывает Божью любовь как через проповедь, так и через многочисленные жесты внимания и помощи больным, нуждающимся, детям, грешникам».

«Иисус — наш Учитель, сильный словами и делами. Иисус дает нам свет, который освещает пути нашей жизни; Он дает также силу, необходимую для преодоления трудностей, испытаний, искушений. Задумаемся, какой великой милостью является для нас то, что мы узнали такого сильного и такого доброго Бога, Учителя и друга, указывающего путь и заботящегося о нас, особенно когда мы испытываем нужду!»

В конце своих размышлений Святейший Отец воззвал к помощи Девы Марии, «чтобы мы услышали посреди гула мирских посланий самое веское слово, которое существует: слово Её Сына Иисуса: оно провозглашает смысл нашего существования и освобождает от любого рабства, в том числе от рабства Сатаны».

После чтения богородичной молитвы Папа Франциск приветствовал детей и молодежь из римского отделения движения «Католическое действие», принявших участие в акции «Караван мира». Святейший Отец призвал юношей и девушек быть свидетелями мира и радости среди своих сверстников.

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Источник: Радио Ватикана