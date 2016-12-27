Angelus 26 декабря. Папа: поддержим сегодняшних гонимых христиан

«Христианское мученичество продолжается в истории Церкви», — подчеркнул Папа Франциск перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник святого Стефана, первомученика, жертвы ненависти ко Христу.

«От Стефана и по сей день» отвержение, гонения, мученичество христиан, напомнил Святейший Отец. Всё это предвидел Иисус, говоря Своим ученикам: «И будете ненавидимы всеми за имя Моё»:

«Мир ненавидит христиан по той же причине, из-за которой ненавидел Иисуса, ибо Он принёс свет Божий, а мир предпочитает тьму, чтобы скрывать свои злые дела. Существует противопоставление между менталитетом Евангелия и мирским менталитетом, — сказал далее Папа. — Следовать за Иисусом означает следовать за Его светом, который взошёл в вифлеемскую ночь; это значит оставить тьму этого мира».

«Первомученик Стефан, исполненный Святого Духа, был побит камнями за исповедание своей веры в Иисуса Христа, — продолжил Епископ Рима. — Избрав истину, он стал одновременно жертвой тайны зла, присутствующей в мире. Но во Христе Стефан победил!».

Святейший Отец подчеркнул, что «за своё свидетельство о свете и правде Церковь и в наши дни подвергается жестоким гонениям в разных уголках мира, вплоть до высшего испытания мученичеством. Сколько же наших братьев и сестёр по вере страдают от жестокого обращения, насилия и ненависти из-за своей веры в Иисуса!».

«Сегодня мучеников больше, чем их было в первые века. Читая здесь, в Риме, историю первых веков, мы читаем о большой жесткости в отношении христиан. Замечу, что такая же жестокость к христиан существует и сегодня, и даже в большей мере».

«Давайте сегодня вспомним о тех, кто страдает от гонений, — призвал Святейший Отец, — разделим их боль нашей любовью, молитвой и слезами».

Далее Папа Франциск сообщил о том, что в Ираке гонимые христиане праздновали Рождество в своём разрушенном кафедральном соборе, назвав это примером верности Евангелию:

«Несмотря на тяжелые испытания и опасности, они мужественно свидетельствуют о своей принадлежности ко Христу и живут по Евангелию, служа самым бедным, отверженным, делая добро всем без различия. Таким образом они свидетельствуют о любви в истине».

Папа Франциск обратился ко всем верным с призывом обновить «радостное и смелое желание верно следовать исключительно за Иисусом, проявляя настойчивость, чтобы жить в соответствии с менталитетом Евангелия, отказавшись от менталитета сильных мира сего».

В заключение своей встречи с верующими, Папа Франциск поблагодарил за праздничные поздравления, которые в последние дни поступили со всего мира на его имя в Ватикан. «Не имея возможности ответить каждому, я сегодня выражаю всем глубокую благодарность, особенно за дар молитвы. Спасибо от всего сердца! Господь да вознаградит вас Своей щедростью!», — сказал Папа.

Источник: Радио Ватикана