Angelus 24 декабря. Папа молится о мире во всём мире и о похищенных верных

В полдень 24 декабря, накануне Рождественских праздников, Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра молитву «Ангел Господень». В своём размышлении в четвёртое воскресенье Адвента Святейший Отец подчеркнул, что в евангельском рассказе святого Луки о Благовещении можно увидеть контраст между обещаниями ангела и ответом Марии.

«Этот контраст, — отметил Папа, — проявляется в размере и в содержании выражений двух главных действующих лиц». Ангел говорит Марии: «Не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк 1, 30-33).

Это длинное откровение даёт начало неслыханным перспективам, отметил Папа. Младенец, Который родится от этой смиренной девушки из Назарета, будет назван Сыном Всевышнего: невозможно представить более высокое достоинство. Когда Мария просит растолковать услышанное, откровение ангела становится ещё более детальным и удивительным.

В свою очередь, ответ Марии, продолжил Папа, — это очень короткая фраза, которая не говорит о славе или привилегии, а лишь о готовности и служении: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк 1,38). Содержание её ответа также отличается. Дева Мария не возвышает себя перед лицом перспективы стать матерью Мессии, но остается скромной и выражает собственную преданность замыслу Господа.

Этот знаменательный контраст, отметил Папа, позволяет понять, что Мария по-настоящему смиренна и не хочет становиться в центр внимания. «Она признаёт себя малой перед Богом и счастлива быть такой. В то же время она осознаёт, что именно от её ответа зависит исполнение Божьего замысла и что она призвана целиком посвятить себя этому замыслу».

В таких обстоятельствах, подчеркнул Папа Франциск, действия Марии совершенным образом соответствует действиям Сына Божия, Который приходит в мир: Иисус жаждет стать Слугой Господа, служить человечеству, дабы исполнить замысел Отца. «Вот, иду исполнить волю Твою, Боже» (Евр 10,7.9). Решение Марии полностью отражает эти слова Сына Божия, Который становится также Сыном Марии.

Таким образом Богоматерь предстаёт совершенной сотрудницей Божьего замысла, а также ученицей Своего Сына. В своём гимне «Магнификат» она провозглашает, что «Бог вознёс смиренных», так как благодаря своему покорному и великодушному ответу она обрела наивысшую благодать и высочайшую славу.

После чтения молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск призвал к освобождению всех похищенных людей, дабы они смогли вернуться к своим близким.

«Дорогие братья и сёстры, в молитвенном ожидании рождения Иисуса, Царя Мира, попросим о даре мира на всей земле, особенно для народов, которые страдают от последствий нынешних конфликтов. Я вновь решительно призываю, дабы в связи со святым Рождеством Христовым, все похищенные лица — священники, монахи и монахини, верующие-миряне — были освобождены и смогли вернуться в свои дома. Помолимся о них».

Святейший Отец заверил в своих молитвах о населении острова Минданао на Филиппинах, пострадавшего от разрушительного урагана:

«Милосердный Господь да примет души усопших и да утешит пострадавших от этого стихийного бедствия. Помолимся о них».

Источник: Радио Ватикана