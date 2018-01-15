Angelus 14 января. Папа: только встреча с Иисусом наполняет жизнь смыслом

После Мессы в Ватиканской базилике по случаю Всемирного дня мигрантов и беженцев 14 января Папа Франциск возглавил чтение богородичной молитвы «Ангел Господень» и призвал всех быть истинными свидетелями Сына Божия, ибо в Иисусе мы обретаем надежду и духовную отвагу, чтобы твёрдо следовать путём веры.

В своём размышлении Святейший Отец дал толкование на евангельское чтение первого воскресенья рядового времени, «которое служит для того, чтобы вдохновлять и сверять наш путь веры в обычной жизни, в динамике, которая движется между епифанией и подражанием, между явлением Бога и нашим призванием».

Ученики Сына Божия не могут довольствоваться образом Господа, «основанным на том, что о Нём говорят другие», они призваны сами встретиться с Ним, «искать Божественного Учителя и идти туда, где Он живёт», — сказал далее Папа: «Поэтому мы призваны преодолеть религиозность, превратившуюся в привычку и в нечто само собой разумеющееся, и оживотворять встречу с Иисусом в молитве, в размышлении над Словом Божиим и в принятии Таинств, чтобы быть с Ним и приносить плоды благодаря Ему, Его помощи и Его благодати».

Искать Иисуса, встретиться с Иисусом, следовать за Иисусом: вот путь истинного ученика, который, как каждый человек, находится в поиске: «В поиске счастья, любви, хорошей и полноценной жизни». Эти желания может удовлетворить только Бог Отец, «давший нам всё это в Своём Сыне Иисусе». «Мы можем многое пережить, много сделать, установить отношения со многими людьми, — добавил Папа Франциск, — но только встреча с Иисусом в тот час, о котором ведает Бог, может наполнить нашу жизнь смыслом и сделать плодотворными наши замыслы и начинания».

(См. полный текст размышления Папы в переводе СКГ)

После чтения богородичной молитвы в присутствии 25 тысяч паломников и верных Святейший Отец попросил молиться о своей предстоящей поездке в Чили и Перу, которая состоится с 15 по 22 января.

Источник: Радио Ватикана