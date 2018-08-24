Анджелина Джоли попала в психбольницу после роли дьяволины

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли экстренно госпитализирована в психиатрическую клинику. Предполагается, что курс лечения продлится две недели, а затем Джоли вернется к съемкам второй части фильма «Малефисента», где она играет главную роль.

Официальной версией болезни актрисы называют последствия развода с Бредом Питтом, который произошел в 2016 году. Двумя годами ранее вышла первая часть о «Малефисенте» с Джоли в главной роли. Фильм рассказывает о том, что добрая фея призвала на помощь темные силы, а затем и сама трансформировалась во зло.

Таким образом, актриса через свой образ прославляет злой дух, пусть и «в шутку». Однако экзорцисты Католической Церкви предупреждают о том, что с темными силами не может быть никаких шуток. Например, просто переодеваться в костюм сатаны уже может быть опасно.

Тяжелые последствия таких «развлечений» — открытие своей жизни для демонов. Даже если ты атеист, это не значит, что игры с бесами пройдут для тебя бесследно. В первую очередь от таких развлечений, даже если участвуешь в них бессознательно, ущерб получает душа:

— Бог сотворил человека свободным, и поэтому Господь считается с его выбором, а бес — нет. Он может временно помочь человеку, но потом обязательно заберет намного больше: карьеру, деньги, здоровье, семью.

Бывают и случаи суицидов, другой трагической смерти человека, открывшего свою жизнь нечистым силам, в том числе через гадания, магию. «Услуги» сатаны стоят очень дорого, подчеркивают священники.

Источник: katolik.life